ادعاءات مدنية بالملايين ضد مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر

نظرت محكمة جنح الدقي اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة 10 مسؤولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، بينهم مدير المستشفى السابق، بتهمة التسبب عن طريق الخطأ في إصابة 75 مريضًا وفقدانهم البصر.

مستشفى 6 أكتوبر تحولت مقبرة للضياء.. النيابة تطالب بأقصى العقوبة

تقدم المدعون بالحق المدني بادعاءات قيمتها 200 ألف جنيه لكل مجني عليه، ليصل إجمالي المبالغ المطالبة في التعويضات إلى ملايين الجنيهات.

استمعت المحكمة، برئاسة المستشار مينا فايز، لمرافعة المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، ممثل النيابة العامة، الذي وصف القضية بأنها جريمة مكتملة الأركان تقوم على الإهمال وخيانة الواجب الطبي، مؤكدًا أن المجتمع ينهار حين يغيب الضمير.

ملايين الجنيهات تعويضًا للضحايا.. النيابة تحاكم مسؤولي 6 أكتوبر

وأشار ممثل النيابة إلى أن البصر هبة إلهية، وأن المرضى خضعوا لعمليات إزالة المياه البيضاء وهم على موعد مع الأمل، لكن الإهمال أسفر عن فقدان البصر أو استئصال محتويات العين. وأضاف أن المتهمين لم يلتزموا بالبروتوكولات الطبية، وحوّلت غرفة العمليات إلى بؤرة عدوى.

أحالت النيابة 10 من الأطباء والمسؤولين والعاملين بالمستشفى إلى المحاكمة الجنائية، وأكدت التحقيقات وجود إهمال جسيم وقصور فني وإداري في التعقيم ومكافحة العدوى، بما تسبب في تفاقم الأزمة الصحية وإصابة المرضى بعاهات مستديمة وفقدان بعض الحالات البصر كليًا.

