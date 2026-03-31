تصوير- نادر نبيل:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة، محذرة من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على عدد من المناطق.

تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أوضحت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" مدعومًا بصور خرائط توضيحية، أن البلاد تشهد نشاطًا للظواهر الجوية المتمثلة في فرص سقوط الأمطار على فترات متقطعة، مع تباين شدتها من منطقة لأخرى، إلى جانب متابعة مستمرة لحركة السحب ونشاط الرياح، في إطار التحذيرات المبكرة التي تهدف إلى توعية المواطنين بالتغيرات الجوية المتوقعة واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

حالة الطقس في الجيزة

ووثقت عدسة مصراوي، أجواء منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، إذ رُصد بدء تراكم السحب في سماء المنطقة قبل ساعات من بدء موجة الطقس السيئ التي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأظهرت الصور تكوّن السحب الكثيفة تدريجيًا، ما يشير إلى اقتراب تأثير الحالة الجوية غير المستقرة، والتي قد تشمل سقوط أمطار ونشاطًا للرياح، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة متابعة تطورات الحالة الجوية وإصدار التحديثات أولًا بأول.

اقرأ أيضًا:

