تصوير- نادر نبيل:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار مستمرة حتى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، وتكون متفاوتة الشدة وقد تصل إلى حد الغزارة في بعض الفترات، ضمن موجة التقلبات الجوية التي تبدأ خلال ساعات.

تفاصيل حالة طقس الخميس 2 أبريل 2026

أوضحت "غانم" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأمطار ستستمر خلال فترات الليل وحتى صباح الخميس، على أن تبدأ في التراجع تدريجيًا على مناطق من شمال البلاد مع تقدم ساعات المساء، بينما تظل الفرص قائمة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، وقد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق من شمال وجنوب الصعيد، وشمال محافظة البحر الأحمر، وأجزاء من سيناء.

موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

أضافت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شدة الأمطار ستختلف من منطقة لأخرى ومع مرور الوقت، إذ تزداد في بعض المناطق وتقل في مناطق أخرى، مشيرةً إلى أن التحسن في الأحوال الجوية يُتوقع أن يبدأ مع نهاية يوم الخميس، ويستمر بشكل أوضح يوم الجمعة.

وأكدت "غانم" أن البلاد تشهد خلال فصل الربيع تقلبات جوية سريعة وحادة، لافتة إلى أنه سيتم إصدار بيان تفصيلي بتحديثات الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وكافة غرف الأزمات على مستوى المحافظات.

هل يتم تعطيل الدراسة يوم الخميس؟

أوضحت الدكتورة منار غانم، فيما يتعلق بقرارات تعطيل الدراسة، أن الأمر يختلف من محافظة لأخرى وفقًا لطبيعة الحالة الجوية، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تتخذ قراراتها بناءً على التقارير والتحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ووثقت عدسة أجواء منطقة المهندسين اليوم الثلاثاء قبل ساعات من بدء موجة الطقس السيئ التي حذرت منها الهية العامة للأرصاد الجوية، والتي تبدأ في الساعات الأولى من يوم الأربعاء الأول من أبريل 2026.

وأكدت وزارة التربية والتعليم مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية غدا لمتابعة طبيعة الأحوال الجوية بعد غدٍ الخميس لاتخاذ القرار المناسب.

وعلى هذا المنوال، أشار الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمتابعة توقعات الأحوال الجوية فيما يتعلق ببعد غدٍ الخميس؛ لاتخاذ القرار المناسب.

