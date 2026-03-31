وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المشرف العام على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء، برفع الحد الأدنى لقيمة الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي إلى 1000 جنيه، في خطوة تعكس اهتمام «بيت الزكاة والصدقات» بتعزيز مظلَّة الحماية الاجتماعية، ومواكبة التحديات الاقتصادية، لدعم المستحقين.

كما وجَّه ببدء صرف الإعانة الشهرية للمسحتقين عن شهر إبريل 2026م، بدءًا من الغد، وذلك في إطار حرصه على دعم الأُسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم، أن صرف الإعانة الشهرية للأُسَر المستحقة والأولى بالرعاية عن شهر إبريل 2026م، سيبدأ من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يُيسِّر على المستحقين الحصول على مستحقاتهم بسهولة ويُسر.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانات الشهرية يندرج ضمن برنامج «سند»؛ أحد أهم البرامج التنموية التي ينفِّذها، ويستهدف تقديم دعم نقدي مستدام للأُسَر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات؛ لمساعدتها على مواجهة أعباء الحياة وتحقيق قدر من الاستقرار المعيشي.