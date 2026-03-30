أكد الدكتور حافظ السلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق، أن أزمة الطاقة الراهنة تعود إلى مضيق هرمز الذي يمر منه 20% من البترول العالمي، موضحًا أن أسعار النفط ارتفعت لتتراوح بين 110 و120 دولارًا للبرميل مع انخفاض الكميات المتاحة.

وأوضح السلماوي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن أسعار الغاز ارتفعت أيضًا، مشيرًا إلى أن قطر تُعد ثالث أكبر مصدر للغاز عالميًا، وأن مصر تستورد ثلث احتياجاتها من الغاز.

وأضاف أن استمرار أزمة الغاز لمدة عام قد يرفع تكلفة الاستيراد إلى 9 مليارات دولار، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد، مؤكدًا أن الدولة تتخذ إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمة.

وأشار إلى أن من بين هذه الإجراءات غلق المحلات الساعة التاسعة مساءً، موضحًا أن المحلات تمثل نحو 8% من حجم استهلاك الكهرباء، بينما إنارة الشوارع تمثل 3% فقط، وهو ما يبرز أهمية ترشيد الاستهلاك.

وأكد السلماوي، على أن الكهرباء تمثل 60% من استهلاك الغاز، وأن الدولة تدرس القطاعات التي يمكن تقليل استهلاك الكهرباء فيها ضمن خطة تقنين الطاقة، مشددًا على أن هذه الإجراءات مؤقتة وتهدف إلى مواجهة الأزمة العالمية.

