رئيس تنظيم مرفق الكهرباء السابق: استمرار أزمة الغاز لمدة عام قد يرفع تكلفة الاستيراد لـ9 مليارات دولار

كتب : داليا الظنيني

10:28 م 30/03/2026

إمدادات الغاز

أكد الدكتور حافظ السلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق، أن أزمة الطاقة الراهنة تعود إلى مضيق هرمز الذي يمر منه 20% من البترول العالمي، موضحًا أن أسعار النفط ارتفعت لتتراوح بين 110 و120 دولارًا للبرميل مع انخفاض الكميات المتاحة.

وأوضح السلماوي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن أسعار الغاز ارتفعت أيضًا، مشيرًا إلى أن قطر تُعد ثالث أكبر مصدر للغاز عالميًا، وأن مصر تستورد ثلث احتياجاتها من الغاز.

وأضاف أن استمرار أزمة الغاز لمدة عام قد يرفع تكلفة الاستيراد إلى 9 مليارات دولار، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد، مؤكدًا أن الدولة تتخذ إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمة.

وأشار إلى أن من بين هذه الإجراءات غلق المحلات الساعة التاسعة مساءً، موضحًا أن المحلات تمثل نحو 8% من حجم استهلاك الكهرباء، بينما إنارة الشوارع تمثل 3% فقط، وهو ما يبرز أهمية ترشيد الاستهلاك.

وأكد السلماوي، على أن الكهرباء تمثل 60% من استهلاك الغاز، وأن الدولة تدرس القطاعات التي يمكن تقليل استهلاك الكهرباء فيها ضمن خطة تقنين الطاقة، مشددًا على أن هذه الإجراءات مؤقتة وتهدف إلى مواجهة الأزمة العالمية.

موسى يحدد الموعد المتوقع لإعلان الحد الأدنى للأجور والمعاشات

أحمد موسى: العالم كله يتحمل أعباء حرب إيران.. ومصر ليست استثناء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حافظ السلماوي مضيق هرمز أسعار البترول أزمة الطاقة

أحدث الموضوعات

من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
علاقات

من كوكب خيالي إلى رمز عالمي.. 10 معلومات عن سوبر مان أول بطل خارق
البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: المفاوضون الإيرانيون يبدون "أكثر عقلانية"
تيسيرات جديدة من "التضامن" لذوي الإعاقة: تجديد بطاقات الخدمات دون كشف طبي
أخبار مصر

تيسيرات جديدة من "التضامن" لذوي الإعاقة: تجديد بطاقات الخدمات دون كشف طبي
عماد الدين أديب: الـ1000 يوم المتبقية من حكم ترامب تحتاج صبر أيوب.. وعلينا
أخبار مصر

عماد الدين أديب: الـ1000 يوم المتبقية من حكم ترامب تحتاج صبر أيوب.. وعلينا
يظهر رغبته بالاستيلاء على نفط إيران.. ترامب ينشر فيديو أرشيفي منذ 40 عامًا
شئون عربية و دولية

يظهر رغبته بالاستيلاء على نفط إيران.. ترامب ينشر فيديو أرشيفي منذ 40 عامًا

مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
آمنة 100%.. أول تعليق من شركة مياه القاهرة بشأن شائعة تلوث الخدمة
بيان عاجل من التعليم بشأن شائعات تأجيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها