التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية لشركة "إيني" الإيطالية، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، الذي انطلقت فعالياته اليوم في نسخته التاسعة وتستمر حتى 1 أبريل المقبل، برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي بداية الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بـ جويدو بروسكو، والوفد المرافق له، وطلب نقل تحياته للرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة المصرية وشركة "إيني" في مجال إنتاج الغاز والبترول.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لتسريع وتيرة الإنتاج من مشروعات الغاز الطبيعي التي تنفذها شركة "إيني" في مصر، بما يُسهم في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز، مؤكدًا أن "إيني" شريك موثوق للغاية بالنسبة لمصر.

مدبولي: أتطلع لقيام شركة إيني بتوسيع استثماراتها في مصر

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية في قطاعي الغاز والبترول، وتقديم مختلف أوجه الدعم للشركات العالمية العاملة في هذين المجالين بالسوق المصرية، معربًا عن تطلعه إلى قيام شركة "إيني" بالتوسع في استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ضوء الفرص الواعدة التي يمتلكها القطاعان.

وخلال اللقاء، أعرب جويدو بروسكو عن تقديره للتعاون المثمر مع الحكومة المصرية، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.

وأكد "بروسكو" التزام شركة "إيني" بمواصلة أنشطتها في مصر، والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف، إلى جانب دعم جهود زيادة الإنتاج من الحقول الحالية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات.

إيني: نعتزم ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 2 مليار دولار

وأشار إلى أن "إيني" تعمل وفق استراتيجية تعتمد على عدد من المحاور المهمة، من بينها تكثيف جهود البحث والاستكشاف وتسريع وتيرة الإنتاج من مشروعاتها الحالية في مصر، فضلًا عن التزامها بالدور المجتمعي في قطاع الصحة، حيث سيتم توقيع اتفاقيات مع وزارة الصحة اليوم لتوفير 400 سرير بإحدى المنشآت الطبية لخدمة نحو مليون مواطن.

وكشف "بروسكو" عن اعتزام الشركة ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 2 مليار دولار خلال العام الجاري 2026.