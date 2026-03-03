أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن منظومة التأمين الدوائي في مصر حققت طفرة نوعية كبيرة، حيث تحتفظ الدولة بمخزون استراتيجي آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية يكفي لعدة أشهر، في خطوة تعكس الاستفادة الفعلية من دروس الأزمات السابقة.

وأشار الوزير في تصريحات لمصراوي، إلى أن فترة نقص العملة الأجنبية كانت أصعب التحديات التي واجهتها المنظومة الصحية، إلا أن الدولة عملت بجدية على تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، بحيث أصبح الوضع الحالي آمناً بشكل كبير، مؤكداً على الفرق الشاسع بين الواقع الحالي والأوضاع السابقة.

وأوضح عبدالغفار أن المستلزمات الحيوية للخدمات الطبية الأساسية، وبخاصة مستلزمات الغسيل الكلوي، يتوافر منها احتياطي يصل إلى 6 أشهر كاملة، بعد أن كانت بعض المستشفيات تعمل بنظام الأسبوع بأسبوع في السابق، حيث كان تأخر وصول مستلزم واحد كفيلاً بتعطل الخدمة الطبية بالكامل.

وأضاف الوزير أن الاحتياطي الحالي من المستلزمات الطبية المختلفة يتراوح بين 6 أشهر لبعض الأصناف و3 إلى 4 أشهر للأدوية الأساسية، بينما تُدار مستلزمات القساطر القلبية والجراحات بنظام مخزون كبير ومؤمن، بدلاً من نظام التوريد المحدود الذي كان سائداً في فترات سابقة.

وأكد عبدالغفار أن 91% من الأدوية المتداولة في السوق المصرية يتم تصنيعها محلياً، الأمر الذي يعكس قوة الصناعة الدوائية الوطنية، حيث تؤمن المصانع المصرية احتياجاتها من المواد الخام لفترة تصل إلى 6 أشهر وتنتج كميات تغطي 3 أشهر من الاستهلاك، فيما يتم توزيع إنتاج شهري يغطي احتياجات الموزعين والشركات لشهرين إضافيين.

وأوضح الوزير أن هذه المنظومة المتكاملة التي تجمع بين الإنتاج المحلي والاحتياطي الاستراتيجي والتوزيع المنتظم، تخلق دورة تأمين وتصنيع قوية وفعالة، تضمن استقرار السوق الدوائي والمستلزمات الطبية، وتحافظ على توفر الخدمات الصحية الأساسية بكفاءة عالية.