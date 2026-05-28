شهدت الحديقة الدولية بمحافظة القاهرة، اليوم الخميس، إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث توافدت الأسر منذ الساعات الأولى للاستمتاع بالأجواء الربيعية وقضاء يوم ترفيهي وسط المساحات الخضراء.

وظهرت مظاهر الاحتفال داخل الحديقة في مشهد يعكس كثافة الإقبال، إذ امتلأت الحديقة والمساحات الخضراء بالعائلات، بينما حرص الأطفال والشباب على ممارسة أنشطة ترفيهية متنوعة شملت التزلج (الاسكيت) والتنقل عبر عربات “الطفطف” داخل أرجاء الحديقة، في أجواء اتسمت بالبهجة والحركة المستمرة.

وفي مشاهد رصدتها عدسات “مصراوي”، بدت مظاهر السعادة واضحة على المواطنين، مع تفاعل كبير من الأطفال الذين انطلقوا في اللعب داخل المساحات الخضراء، فيما حرصت الأسر على التقاط الصور التذكارية لتوثيق لحظاتهم خلال العيد.