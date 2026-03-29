قال الدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن يجب الاستمرار في الطاعة على الهيئة التي كانت في شهر رمضان المبارك، فهي دليل على قبول الأعمال في شهر رمضان المبارك.

وأضاف خلال كلمته في ندوة بمؤسسة حي على الوداد، أن من أهم وسائل المداومة على الطاعة بعد شهر رمضان المبارك، هي المداومة على الأعمال الصالحة والدعاء الصادق، والصحبة الصالحة، وإصلاح القلب، مشددا على أن الطاعة لا تنتهي.

وشدد عضو مجمع البحوث الإسلامية، على أن من أهم علامات القبول هو الاستقامة على الطاعة والتحسن بعدها، مشيرًا إلى أن اتباع شهر رمضان المبارك بعبادات أخرى كصيام ست من شوال، وداومت على الطاعات، هو مؤشر خير ودليل على قبول الطاعات في شهر رمضان المبارك.

ودعا عضو مجمع البحوث الإسلامية، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يوفق قادتها لما فيه الخير والرشاد.