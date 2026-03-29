كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حقيقة استهداف سفينة تضم طاقمًا مصريًا بمضيق هرمز، موضحًا أن السفينة مملوكة بنسبة أغلبية لدولة خليجية وترفع علم مالطا لكنها تضم مستثمرًا مصريًا.

وأشار الوزير خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إلى أن السفينة تعرضت لمقذوف خلال مرورها بالممر الملاحي الدولي للخليج العربي، مبينا أن الحريق الذي نشب بأحد العنابر تمت السيطرة عليه بفضل وعي الطاقم المكون من 21 مصريًا و4 أجانب.

وأضاف كامل الوزير، أن جميع أفراد الطاقم بخير ولا توجد أي خسائر بشرية جراء الحادث، مؤكدًا أن السفينة استأنفت رحلتها نحو أقرب ميناء متاح لإجراء الفحوصات اللازمة ومعاينة الأضرار الناتجة عن الهجوم.

وتابع الوزير أن المراكب المصرية تعبر باب المندب ومضيق هرمز يوميًا دون تعرضها لسوء، مشددًا على أن العلم المصري له هيبته المعهودة وأن الدولة تتابع الموقف مع الخارجية والقوات البحرية لحظة بلحظة.

وقال إن تأمين الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس يمثل أمنًا قوميًا لمصر لا تقبل المساس به، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تهديد يطول أسطولها التجاري أو سيادتها البحرية في الممرات الدولية.

وأشار الوزير إلى عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن مع استمرار التحقيقات الدقيقة، لافتا إلى أن مصر تمتلك كافة السبل القانونية لحماية حقوقها وحماية مواطنيها العاملين بالبحر قانونيًا ودوليًا.

وأكد أن أي اعتداء يطول سفينة ترفع العلم المصري يعد أمرًا مرفوضًا وسيقابل بحزم، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في مرافقة وتأمين السفن الحيوية لضمان سلامة حركة التجارة.