الجيش الإسرائيلي: سنٌدمر الصناعة العسكرية لـ إيران خلال أيام

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قدرات إنتاج الأسلحة الإيرانية سيتم تدميرها بشكل كبير في غضون أيام قليلة.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، إن الجيش يهدف خلال الأيام المقبلة إلى استكمال هجماته على جميع المكونات الرئيسية للصناعة العسكرية الإيرانية.

وأضاف: "هذا يعني أننا سنكون قد دمرنا معظم قدرات الإنتاج العسكري"، مشيرا إلى أن إعادة بنائها ستستغرق وقتا طويلا من قبل النظام.

ومنذ بدأت إسرائيل والولايات المتحدة هجومهما على إيران قبل 4 أسابيع، يشن سلاح الجو الإسرائيلي غارات عنيفة تستهدف البنية التحتية للصناعات العسكرية الإيرانية.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يقدر الجيش الإسرائيلي أنه ضرب بالفعل نحو 90% من المرافق الحيوية في صناعة الأسلحة الإيرانية.

كما قصفت المقاتلات الإسرائيلية ليل الجمعة الماضية منشآت إنتاج عسكري في إيران، شملت مقر هيئة الصناعات البحرية المسؤولة عن تطوير وبناء السفن الحربية والغواصات، وفقا لسكاي نيوز.