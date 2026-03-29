إيران تُطلق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل

أفادت تقارير بإطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مدينتي زخْرون يعقوب ويكنعام، إذ تم اعتراضها، فيما سقطت صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الجنوب في مناطق مفتوحة، في إطار موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية تجاه الأراضي المحتلة.

أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال موجة ثالثة من الهجمات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، استهدفت مواقع داخل العاصمة الإيرانية طهران، في إطار التصعيد العسكري المستمر، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية.

في سياق متصل، وصل آلاف الجنود الأمريكيين إلى منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تعكس تعزيز الوجود العسكري في ظل التوترات الحالية.