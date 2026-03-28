أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن دعوة رئيس مجلس الوزراء لرؤساء الهيئات البرلمانية تعكس حرص الحكومة على التشاور والشفافية الكاملة، خاصة في ظل تداعيات الحرب الإيرانية وتأثيرها المباشر على قطاعات الغاز والبترول وعلى الحياة اليومية للمواطنين.

وقال النائب سليمان وهدان، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" إن الحكومة طمأنت النواب بوجود مدة آمنة من المخزون في البترول، كما أن الأمن الغذائي مطمئن نسبيًا مع اقتراب موسم حصاد القمح خلال أقل من شهر.

وحذر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، من أن استمرار الحرب أكثر من شهر أو شهرين سيؤدي إلى تداعيات كبيرة جدًا.

وأوضح أن ارتفاع سعر برميل البترول إلى 150 دولار يضغط بشدة على الموازنة العامة للدولة، مما يستدعي إعادة ترتيب الأولويات، داعيًا المجتمع المصري بكل فئاته (مثقفين وإعلاميين ومجتمع مدني) إلى النظر بعين الواقع للظرف الاستثنائي والمساهمة في الترشيد.

وأشاد النائب وهدان بقرارات الحكومة في الترشيد، مثل تقليل استخدام المركبات بنسبة 25%، وإطفاء الأنوار في العاصمة الإدارية الساعة 6 مساءً، وإيقاف بعض المشروعات التي لم تبدأ أو بدأت بنسب بسيطة لمدة شهرين، معتبرًا ذلك خطوة مهمة لتوفير الطاقة.

وشدد على أن المواطن شريك أساسي في هذه المرحلة، ويجب أن يستوعب الظرف الاستثنائي، قائلًا إن الأمر يشبه "تاكل عيش وجبنة وفول وعدس ولا تموت"، فالأولوية الآن هي الترشيد والحفاظ على ما هو متاح حتى تنفرج الأزمة، خاصة أن أحدًا لا يستطيع تحديد متى ستنتهي الحرب.

وأعلن النائب سليمان وهدان أنه سيتم تحديد مواعيد متكررة للقاءات مع رئيس الوزراء، وتعزيز الاتصال السياسي بين مجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب، مع حث المحافظين والوزراء على تلبية طلبات النواب، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة التي ستأتي في شهر 4 ستكون "موازنة أزمة" تحتاج نظرة واقعية ودقيقة.

اقرأ أيضًا:

