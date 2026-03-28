شعبة الخضروات: سعر الطماطم في منافذ التموين بـ21.5 جنيه للكيلو

كتب : حسن مرسي

09:17 م 28/03/2026

حاتم نجيب

أكد حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة بالتعاون مع وزارة التموين وغرفة القاهرة التجارية تعمل على تقليل حلقات التداول بين التجار لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وقال نجيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة" إن الطماطم تُباع حاليًا في منافذ التموين بسعر 21.5 جنيه للكيلو، وهو سعر يعكس تكلفة الإنتاج الحقيقية ويحقق التوازن بين المنتج والمستهلك.

وأضاف رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أن الجهود التي تبذلها الدولة تضمنت ضخ كميات كبيرة من المنتجات في منافذ وزارة التموين المتحركة والثابتة، بما يضمن توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لضبط الأسواق، خاصة مع ارتفاع أسعار بعض الأصناف نتيجة العوامل الجوية أو انتهاء مواسم الإنتاج.

وتابع حاتم نجيب أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى سوق العبور تحمل رسالة طمأنة واضحة للمواطنين بأن المنتجات الزراعية متوافرة بكميات كبيرة ولا توجد أزمة في السلع الأساسية.

وأوضح أن ما شهدته أسعار الطماطم مؤخرًا كان نتيجة طبيعية لانتهاء موسم زراعي وبداية آخر، وهو أمر يتكرر سنويًا، مؤكدًا أن المعروض عاد للزيادة وأن الأسواق تشهد وفرة كبيرة في السلع.

وأشار رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إلى أن وجود رئيس الوزراء بنفسه داخل السوق يعكس اهتمام الدولة بمتابعة حركة السلع وضبط الأسعار، ويؤكد حرصها على طمأنة المواطنين بشكل مباشر.

وأكد أن الدولة حريصة على حماية المواطن من أي تقلبات غير مبررة في الأسعار، وأن هناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق لضمان استقرار الأسعار.

