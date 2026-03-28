وفاء صبري رئيسًا لحزب الدستور خلفًا لجميلة إسماعيل

كتب : عمرو صالح

09:21 م 28/03/2026

الدكتورة وفاء صبري

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بحزب الدستور، منذ قليل، النتائج النهائية لعملية الفرز، والتي أسفرت عن فوز قائمة بداية جديدة بمقاعد الإدارة العليا للحزب، بعد حصولها على 54‎%‎ من الأصوات لتبدأ الدكتورة وفاء صبري مهام عملها رسميًا كرئيسا لحزب الدستور للسنوات الثلاث المقبلة خلفا للدكتور جميلة إسماعيل.

وكانت الانتخابات قد شهدت منافسة بين قائمتين على رئاسة الحزب، حيث خاضت الدكتورة وفاء صبري السباق الانتخابي على رأس قائمة بداية جديدة، فيما ينافس أحمد عيد بقائمة الطريق إلى الناس.

وجرت عملية التصويت وفق الإجراءات التي حددتها اللجنة المشرفة، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية عقب الانتهاء من أعمال فرز الأصوات الورقية والإلكترونية وسط ترقب من أعضاء الحزب لمعرفة هوية الرئيس الجديد وقيادة المرحلة المقبلة.

