إعلان

الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي على إسرائيل

كتب : وكالات

09:46 م 28/03/2026

الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي على إسرائ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي على إسرائيل، وهو أول هجوم لهم منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، في بيان مصور اليوم السبت، إن قوات الجماعة "نفذت أول عملية عسكرية وذلك بدفعة من الصواريخ الباليستية والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة"، وأضاف أن "هذه العملية جاءت تزامنا مع العمليات البطولية التي ينفذها الإخوة المجاهدون في إيران وحزب الله في لبنان وحققت العملية أهدافها بنجاح ".

وأشار إلى أن العملية جاءت "تنفيذا لما ورد في بيان القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) السابق بشأن التدخل العسكري المباشر دعما وإسنادا للجمهورية الإسلامية في إيران ولجبهات المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين، ونظرا لاستمرار التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية وارتكاب الجرائم والمجازر بحق إخواننا في لبنان وإيران والعراق وفلسطين".

وتابع :"عملياتنا سوف تستمر حتى تتحقق الأهداف المعلنة حتى يتوقف العدوان على كافة جبهات المقاومة".

وهذه هي أول عملية تنفذها جماعة الحوثي منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وجاءت العملية بعد ساعات من تهديد الجماعة بالتدخل عسكريا إسنادا لإيران في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

