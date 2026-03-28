أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم الإعلان خلال يوم أو يومين عن زيادة المرتبات والأجور.

وقال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إن الزيادة المرتقبة ستكون أعلى من نسب التضخم، مشيرًا إلى أن الجميع يترقب هذا القرار لأن أغلب المواطنين ينتظرونه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضاف الإعلامي، أن الوقت الحالي هو وقت التحمل من الجميع، وهي فترة استثنائية تنتهي مع انتهاء الحرب.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر، قائلاً: "اللي بيعمله الرئيس السيسي من أجل شعوب المنطقة ودولها ربنا يكتبه في ميزان حسناته"، ودعا إلى تجاهل أي محاولات للتشويش أو الرغي، والتركيز على دعم الأشقاء العرب في المنطقة.

وتابع أحمد موسى، أن اللي يتم على الأرض يراه العالم كله، مؤكدًا أن مصر لا تعمل في ملف واحد فقط، بل في ملفات كثيرة، وأن قوة مصر ومكانتها تظهر في هذه الأوقات الصعبة.

وأشار إلى أن النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، شارك في مؤتمر مبادرة البحار الثلاثة في أوكرانيا، وتحدث عن أهمية المفاوضات والدبلوماسية في الحروب من أجل وقف إطلاق النار.

ولفت الإعلامي إلى أن النائب محمد أبو العينين التقى عددًا من كبار المسؤولين خلال المؤتمر، وتحدث عن أوضاع غزة وتأثير الحرب على قناة السويس، وعن جهود الرئيس السيسي ودوره في وقف الحروب في المنطقة.

وأكد أن مصر وشعبها يتحملان ما يجري من صراعات إقليمية، وسط جهود دبلوماسية مكثفة من القاهرة، مشددًا على أن الإجراءات الحالية كلها استثنائية، مشيرًا إلى أن الدولة لم تقل كل شيء بعد، وأن الترشيد والتوفير ليس عيبًا.

وأضاف: "إحنا دائمًا حاجة واحدة، والإجراءات دي كلها استثنائية"، مشددًا على ضرورة التحلي بالصبر والوعي في هذه المرحلة الدقيقة.