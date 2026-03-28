قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إن سعر النفط سيظل في حدود الـ90 دولارًا للبرميل لمدة عام كامل تقريبًا بعد انتهاء الحرب، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي، مشيرًا إلى أن عودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية قد تمتد إلى سنوات في حال وجود تحديات هيكلية عميقة أو أضرار جسيمة في المنشآت.

وأضاف وزير البترول الأسبق، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على شاشة "الحياة"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتعرض لمساءلة قانونية أو سياسية عقب انتهاء الصراع مع إيران، بسبب شبهات "التلاعب بالأسواق" الناتجة عن تصريحاته المتضاربة وتغريداته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن رجال أعمال مقربين منه استفادوا بمليارات الدولارات من ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح، أن رفع أسعار الوقود ليس خيارًا استثنائيًا يخص مصر وحدها، بل هو إجراء تلجأ إليه الحكومات عادة عندما ترتفع تكلفة المنتجات البترولية عالميًا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الوضع المصري له خصوصية واضحة بسبب حجم الدعم الكبير الذي ما زال قائمًا في تسعير المنتجات البترولية.

وأشار إلى أن الموازنة المصرية بُنيت على أساس سعر 75 دولارًا لبرميل النفط، وبالتالي فإن كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تُحمّل الموازنة أعباء إضافية تقدر بنحو 4 مليارات جنيه سنويًا، مما يجعل استمرار ارتفاع الأسعار العالمية لفترة طويلة عاملاً شديد التأثير على الوضع المالي للدولة.

وأكد أن مصر تغطي حاليًا نحو 60% من احتياجاتها من خلال الإنتاج المحلي، بينما يتم استيراد الـ40% المتبقية من الخارج، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه النسبة المستوردة تقارب ضعف تكلفة الكميات المنتجة محليًا، وهو ما يجعل تقلبات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف عاملين أساسيين في زيادة الضغوط على الموازنة المصرية.

وأكد المهندس أسامة كمال على أن الأزمة الحالية تتطلب حذرًا شديدًا وترشيدًا في الاستهلاك، مشددًا على أن أي استمرار للتصعيد أو طول أمد الحرب سيؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات القائمة في قناة السويس والطاقة.

