صور.. انطلاق انتخابات حزب الدستور لاختيار قيادة جديدة

كتب : محمد عبدالناصر

04:08 م 28/03/2026
    انطلاق انتخابات حزب الدستور لاختيار قيادة جديدة (1)
    انطلاق انتخابات حزب الدستور لاختيار قيادة جديدة (4)
    انطلاق انتخابات حزب الدستور لاختيار قيادة جديدة (5)
    انطلاق انتخابات حزب الدستور لاختيار قيادة جديدة (3)
    انطلاق انتخابات حزب الدستور لاختيار قيادة جديدة (7)
    انطلاق انتخابات حزب الدستور لاختيار قيادة جديدة (8)
    انطلاق انتخابات حزب الدستور لاختيار قيادة جديدة (6)

تصوير- محمود بكار:

انطلقت انتخابات حزب الدستور، اليوم السبت، لاختيار إدارة جديدة للحزب وأمناء المحافظات، على أن يُغلق باب التصويت في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات، في بيان، أنه سيتم توفير صناديق للتصويت اليدوي، إضافة إلى نفس نظام التصويت الإلكتروني السابق استخدامه في الانتخابات السابقة بمقر الحزب، وذلك ضمانًا لإتاحة المشاركة لجميع الأعضاء في المحافظات.

وأهابت اللجنة بالأعضاء ضرورة الالتزام بالحضور والمشاركة الفعالة في أعمال الجمعية العمومية، وفقًا لأحكام لائحة الحزب المنظمة، تأكيدًا على ممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات، التزامها الكامل بمبادئ الحياد والنزاهة والشفافية، وذلك من خلال إشراك عدد من الشخصيات السياسية والقانونية والإعلامية للإشراف على سير العملية الانتخابية، كما تدعو وسائل الإعلام لتغطية الإجراءات والتصويت بما يضمن سلامة العملية ومصداقيتها.

وشددت اللجنة على تمسكها بالقواعد القانونية واللائحية المنظمة، وعدم اعتمادها بأي إجراءات أو ادعاءات صادرة عن أية مجموعات منشقة لا تمت لمبادئ الحزب التي تأسس عليها بصلة.

وأكدت اللجنة أنه عقب الانتهاء من العملية الانتخابية واعتماد نتائجها، سيتم إخطار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالإدارة المنتخبة، تمهيدًا لبدء مباشرتها لمهامها رسميًا.

