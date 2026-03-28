خاطب الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، لبحث تداعيات أزمة تكليف خريجي دفعة 2023.

وأشار "سعد"، في خطابه، إلى حجم المشكلة الناتجة عن نظام التكليف طبقا للاحتياج، مؤكدا أن هذا الإجراء يؤثر سلبًا على مستقبل الخريجين المهني، ويشكل تهديدا صريحا للاستثمار في قطاع التعليم الخاص.

ولفت النقيب العام، إلى أن العديد من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة بخصوص هذه المشكلة، وتم تحويلها بالفعل إلى لجنة الصحة المختصة بالبرلمان لدراستها.

وطالب الدكتور سامي سعد بتحديد موعد لاجتماع عاجل يجمع كافة الأطراف المختصة، وبحضور النقابات المهنية المعنية، لمناقشة الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة، واصفا الأمر بـ "الهام والعاجل".

