أزمة تكليف العلاج الطبيعي.. تحرك جديد من النقابة

كتب : أحمد جمعة

03:59 م 28/03/2026

العلاج الطبيعي

خاطب الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، لبحث تداعيات أزمة تكليف خريجي دفعة 2023.

وأشار "سعد"، في خطابه، إلى حجم المشكلة الناتجة عن نظام التكليف طبقا للاحتياج، مؤكدا أن هذا الإجراء يؤثر سلبًا على مستقبل الخريجين المهني، ويشكل تهديدا صريحا للاستثمار في قطاع التعليم الخاص.

ولفت النقيب العام، إلى أن العديد من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة بخصوص هذه المشكلة، وتم تحويلها بالفعل إلى لجنة الصحة المختصة بالبرلمان لدراستها.

وطالب الدكتور سامي سعد بتحديد موعد لاجتماع عاجل يجمع كافة الأطراف المختصة، وبحضور النقابات المهنية المعنية، لمناقشة الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة، واصفا الأمر بـ "الهام والعاجل".

اشتعال حريق بسيارة نقل داخل شركة شحن بطريق كرداسة.. والسيطرة دون إصابات
فصيل عراقي يعلن استهداف قاعدة أمريكية في الأردن وتصعيد عملياته
في جولة مفاجئة بكوبري العوايد.. قرارات مهمة لمحافظ الإسكندرية- صور
استدعاء واستبعاد.. قرار جديد من مدرب المنتخب السعودي بعد الخسارة من مصر
"صفقة ناقصة أو تصعيد".. ترامب يواجه خيارات صعبة للخروج من مأزق حرب إيران

