بينها المدارس والمترو.. أبرز الفئات المستثناة من قرار العمل عن بعد يوم الأحد

كتب : محمد نصار

03:49 م 28/03/2026

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطبيق نظام العمل عند بعد يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارًا من شهر أبريل المقبل وذلك لمدة شهر، في إطار قرارات ترشيد الاستهلاك والإنفاق، مع استثناء عدد من الفئات من التطبيق.

الفئات المستثناة من العمل عن بعد يوم الأحد

تشمل الفئات المستثناة من قرار العمل عن بعد يوم الأحد أسبوعيًا، التالي:

- المدارس.
- الجامعات.
- المستشفيات.
- السكة الحديد.
- مترو الأنفاق.
- هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
- أي أنشطة وقطاعات خدمية وإنتاجية وتتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.


