بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية تشمل سوق العبور لتجارة الجملة، وأحد فروع المشروع القومي "كاري أون" بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للأسواق، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق.

ويرافق رئيس الوزراء الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات الجهات المعنية.

وتأتي الجولة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، حيث تعكس حرص الدولة على المتابعة المباشرة لكفاءة منظومة تداول السلع، والتأكد من انتظام سلاسل الإمداد بكافة حلقاتها؛ بدءًا من أسواق الجملة مرورًا بمراحل النقل والتوزيع، وصولًا إلى منافذ البيع للمستهلك النهائي، بما يضمن استمرار تدفق السلع بشكل طبيعي ومستقر دون أي معوقات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية استباقية متكاملة لإدارة ملف الأمن الغذائي ترتكز على رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، وتعزيز جاهزية الأسواق، وتوسيع نطاق المنافذ السلعية الحديثة، بما يمكنها من التعامل بكفاءة مع أية تداعيات محتملة للأوضاع الإقليمية والدولية، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار الأسواق والتوازن السعري يمثل أولوية قصوى للحكومة.

