رئيس الوزراء يتفقد سوق العبور لمتابعة استقرار الأسواق

كتب : محمد سامي

12:31 م 28/03/2026
    رئيس الوزراء يتفقد سوق العبور لمتابعة استقرار الأسواق (4)
    رئيس الوزراء يتفقد سوق العبور لمتابعة استقرار الأسواق (2)
    رئيس الوزراء يتفقد سوق العبور لمتابعة استقرار الأسواق (5)
    رئيس الوزراء يتفقد سوق العبور لمتابعة استقرار الأسواق (6)
    رئيس الوزراء يتفقد سوق العبور لمتابعة استقرار الأسواق (7)
    رئيس الوزراء يتفقد سوق العبور لمتابعة استقرار الأسواق (8)
    رئيس الوزراء يتفقد سوق العبور لمتابعة استقرار الأسواق (3)
    رئيس الوزراء يتفقد سوق العبور لمتابعة استقرار الأسواق (9)
    رئيس الوزراء يتفقد سوق العبور لمتابعة استقرار الأسواق (10)

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية تشمل سوق العبور لتجارة الجملة، وأحد فروع المشروع القومي "كاري أون" بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للأسواق، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق.

ويرافق رئيس الوزراء الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات الجهات المعنية.

وتأتي الجولة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، حيث تعكس حرص الدولة على المتابعة المباشرة لكفاءة منظومة تداول السلع، والتأكد من انتظام سلاسل الإمداد بكافة حلقاتها؛ بدءًا من أسواق الجملة مرورًا بمراحل النقل والتوزيع، وصولًا إلى منافذ البيع للمستهلك النهائي، بما يضمن استمرار تدفق السلع بشكل طبيعي ومستقر دون أي معوقات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية استباقية متكاملة لإدارة ملف الأمن الغذائي ترتكز على رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، وتعزيز جاهزية الأسواق، وتوسيع نطاق المنافذ السلعية الحديثة، بما يمكنها من التعامل بكفاءة مع أية تداعيات محتملة للأوضاع الإقليمية والدولية، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار الأسواق والتوازن السعري يمثل أولوية قصوى للحكومة.

تحذير من الشبورة ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوق العبور التموين منافذ التموين رئيس الوزراء كاري أون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تساعد بذور الشيا في خفض الدهون الثلاثية وحماية القلب؟
نصائح طبية

كيف تساعد بذور الشيا في خفض الدهون الثلاثية وحماية القلب؟
إيران تعلن استهداف سفينة دعم أمريكية وطائرتين تزود بالوقود
شئون عربية و دولية

إيران تعلن استهداف سفينة دعم أمريكية وطائرتين تزود بالوقود
يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
أخبار مصر

يوم الأحد عمل عن بعد.. مدبولي: إجراءات حكومية لترشيد الطاقة
هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء
أخبار مصر

هل يطبق نظام العمل عن بعد يوم الأحد على المدارس والجامعات؟.. رئيس الوزراء
إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي
شئون عربية و دولية

إيران تعلن استهداف 500 جندي في مقرّين للقوات الأمريكية بدبي

