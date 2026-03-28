الصحة: 90 زيارة ميدانية لمتابعة تطوير المستشفيات خلال مارس

كتب : أحمد جمعة

11:20 ص 28/03/2026
    جانب من أعمال تطوير المستشفيات (1)
    جانب من أعمال تطوير المستشفيات (5)
    جانب من أعمال تطوير المستشفيات (3)
    جانب من أعمال تطوير المستشفيات (4)

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا عن نشاط فرق متابعة المشروعات القومية خلال شهر مارس، شمل تنفيذ 90 زيارة ميدانية على 41 مستشفى و22 وحدة صحية، في مختلف محافظات الجمهورية، بمشاركة مهندسين ومتخصصين من الإدارة الهندسية بالوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المتابعة الميدانية أظهرت نسب إنجاز متقدمة في عدة محافظات، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مستشفى صدر العباسية بالقاهرة 95% مع البدء في إجراءات الاستلام الابتدائي، بينما وصل مشروع مستشفى البنك الأهلي إلى 100% وأصبح يعمل بكامل طاقته الاستيعابية.

وفي محافظة الجيزة، تم الانتهاء من مستشفى بولاق الدكرور بنسبة 100% مع تفعيل جميع الأنظمة الطبية والكهروميكانيكية وتركيب الأجهزة الطبية الحديثة، كما بلغت نسبة الإنجاز في مستشفى طوخ المركزي بالقليوبية 100% مع البدء في توريد المهمات والتجهيزات الطبية.

وشملت الزيارات محافظات الغربية، حيث وصلت نسبة إنجاز مستشفى السنطة المركزي إلى 95%، والبحيرة بمتابعة مستشفى بدر المركزي بنسبة 87%، بالإضافة إلى متابعة الأعمال في مستشفيات أبو صوير بالإسماعيلية، وملوي وديرمواس بالمنيا، وبني سويف التخصصي، ومستشفيي قلين وبلطيم بكفر الشيخ، وحميات شنتنا الحجر بالمنوفية، ومستشفى رمد الزقازيق بالشرقية.

وأكد الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، أنه تم فحص ومعاينة ثلاجات بنوك الدم وأجهزة العلاج الطبيعي للتأكد من مطابقتها للمواصفات، مشددًا على حرص الوزارة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لاستكمال المشروعات الطبية في أسرع وقت ممكن، وضمان استدامتها بجميع محافظات الجمهورية.

الصحة وزير الصحة مستشفيات الصحة تطوير المستشفيات

