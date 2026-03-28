انطلقت الجمعة فعالية تحت شعار "تستاهلي نص يوم"، للسيدات وأبنائهن وذلك برعاية المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والتي نظمتها مؤسسة سيف إيجيبت (Safe Egypt) وذلك في إطار دعم الأمهات وتعزيز بيئة أسرية صحية من خلال تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتوعوية الموجهة للمرأة.

وشارك المجلس القومي للمرأة في الفعالية من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة، حيث أوضحت مى محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس عن تنظيم معرض “المصرية " الذي أتاح منصة حيوية للسيدات من مختلف المحافظات لعرض منتجاتهن الحرفية والتراثية بما يعكس ثراء وتنوع التراث المصري ويسهم في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتها وتعزيز قدرتها على تحقيق دخل مستدام.

كما أشارت أمل عبدالمنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، إلى انه تم تخصيص بوث لمكتب شكاوى المرأة بهدف التعريف بالدور الحيوي الذي يقوم به في تقديم أوجه الدعم المختلفة للسيدات سواء القانونية أو الاجتماعية أو النفسية إلى جانب التوعية بوسائل التواصل مع المكتب وعلى رأسها الخط المختصر (15115) لتلقي الشكاوى والاستفسارات.

وألقت أمل توفيق كلمة خلال اللقاء استعرضت خلالها اختصاصات المكتب وآليات عمله مؤكدة حرصه على التعامل مع شكاوى السيدات بسرية تامة واحترافية والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن حماية حقوق المرأة وتعزيز تمكينها في كافة المجالات.

وأكدت سارة عزيز عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة ومؤسسة سيف إيجيبت اهتمامها بملف الصحة النفسية للسيدات والأمهات مشيرة إلى أهمية توفير مساحات آمنة لهن للتعبير عن أنفسهن وتجديد طاقتهن بما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسرة وتحسين تنشئة الأطفال.

وأضافت أنها تحرص من خلال مبادرات وأنشطة المؤسسة على تنفيذ برامج تستهدف تمكين المرأة والارتقاء بجودة حياتها على المستويين النفسي والاجتماعي.

كما أعربت عن سعادتها بالتعاون مع الجهات الراعية وتقديرها لدور المجلس القومي للطفولة والأمومة في رعاية الفعالية مؤكدة استمرار دعمها لكافة الجهود المعنية بحماية وتمكين الطفل والأسرة.