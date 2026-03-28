أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن أمطارًا جديدة واردة خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الحالة القوية التي مرت بها البلاد يومي الأربعاء والخميس الماضيين كانت ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث شهدت معظم محافظات شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد أمطارًا غزيرة رعدية مصحوبة بحبات البرد الكثيفة وسيول في سيناء.

وقالت الدكتورة منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن هذه الحالة جاءت بعد شتاء ضعيف نسبيًا شهد ارتفاعًا في درجات الحرارة وندرة في الأمطار، وجاءت بقوة بسبب منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ومنخفض سطحي على البحر المتوسط.

وأوضحت أن الأحوال الجوية ستتحسن اليوم الجمعة بشكل كبير بعد خروج المنخفض، لكنها حذرت من أن بكرة السبت سيشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة في أغلب محافظات شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق.

وأشارت إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بكرة السبت بمعدل 3 إلى 4 درجات عن اليوم، حيث تتراوح العظمى في القاهرة الكبرى بين 26 و27 درجة مئوية، مما يجعل الجو مائلاً للحرارة نهارًا وأعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأضافت أن فرص الأمطار ستعود بكرة السبت بشكل خفيف إلى متوسط ورعدي في الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية (مطروح والعلمين والإسكندرية)، وتمتد فترة الليل إلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى، على أن تزيد كميات الأمطار يوم الأحد لكنها ستكون أقل شدة بكثير من حالة الأربعاء الماضي.

وأكدت الدكتورة منار غانم أن فصل الربيع معروف بتقلباته الجوية الحادة والسريعة، وأن فرص تكرار الأمطار والحالات القوية واردة، داعية المواطنين إلى ارتداء الكمامات غدًا بسبب الأتربة، وعدم تخفيف الملابس تجنبًا لنزلات البرد خاصة في فترات الليل.