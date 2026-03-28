بسبب الملل.. ترامب يفقد الاهتمام بالتصعيد ضد إيران ويتجه لملفات داخلية



كشفت مصادر في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد الاهتمام بالعملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وبدأ يفضل التطرق إلى قضايا أخرى، بحسب قناة "إم إس ناو".

وقال أحد مسؤولي الإدارة، ترامب شعر بالملل قليلاً من إيران، ليس الأمر أنه نادم على بدء العملية ضد طهران، بل إنه يشعر بالملل ببساطة ويريد الانشغال بشيء آخر".

وقال مسؤول آخر في البيت الأبيض، إن ترامب بدأ يبتعد عن النزاع، وتحولت أحاديثه إلى ملفات أخرى مثل الاقتصاد والشؤون الداخلية للولايات المتحدة، بالإضافة إلى الانتخابات النصفية المرتقبة للكونغرس في نوفمبر المقبل.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير الماضي شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، وسط تقارير عن وقوع دمار وسقوط ضحايا مدنيين.

وفي المقابل، نفذت إيران ضربات انتقامية استهدفت الأراضي الإسرائيلية، إلى جانب أهداف عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وبررت واشنطن وتل أبيب هذه العملية بأنها ضربة استباقية في ظل ما وصفته بتهديدات صادرة عن طهران بسبب برنامجها النووي، إلا أن الجانبين لا يخفيان حاليًا رغبتهما في إحداث تغيير في السلطة داخل إيران.