نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عددًا من ورش العمل التطبيقية واللقاءات المهنية بهدف دعم كفاءة التشغيل وتعزيز نظم المتابعة والتقييم داخل المستشفيات، في إطار جهودها المتواصلة لتطوير منظومة العمل بالمنشآت الصحية.

تفاصيل ورش عمل "الصحة" لتعزيز كفاءة التشغيل بالمستشفيات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الورش شكلت منصة مهمة لتبادل الخبرات العملية بين الفرق المختلفة، واستعراض أفضل الممارسات في متابعة الأداء وتحسين كفاءة التشغيل، تحت إشراف الإدارة العامة لمتابعة المديريات.

وأضاف أن الفعاليات تضمنت برامج تدريبية متخصصة شملت: "قوائم التحقق للعمليات التشغيلية بالمستشفيات"، و"إدارة العمليات التشغيلية في المنشآت الصحية"، بالإضافة إلى "مؤشرات الأداء التشغيلية ودورها في دعم اتخاذ القرار"، بما يساهم في تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

مساعد وزير الصحة: تطوير مستدام للخدمات الصحية

وأكد الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، أن تطوير نظم العمل داخل المنشآت الصحية يعد ركيزة أساسية لاستدامة تحسين الخدمات، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو رفع كفاءة الأداء في القطاع الصحي.

وأشار الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، من جانبه، إلى أن هذه الجهود تعكس حرص الوزارة على تطوير المنظومة المؤسسية وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة لتحسين كفاءة التشغيل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت الدكتورة صافيناز إسماعيل مدير الإدارة العامة لمتابعة المديريات، أن هذه الأنشطة تعزز التكامل بين قطاعات الوزارة وتدعم الارتقاء بجودة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.

وقالت الدكتورة هبة ترك مدير الإدارة العامة لإدارة المستشفيات، إن التعاون يهدف إلى توحيد المفاهيم التطبيقية المتعلقة بإدارة العمليات التشغيلية وتطوير أدوات متابعة الأداء، مما يساهم في تحقيق معايير الجودة المؤسسية وتحسين كفاءة الخدمات العلاجية داخل المستشفيات.

