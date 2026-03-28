إعلان

منال عوض تهنئ محافظ القاهرة لاختيار العاصمة في المركز الرابع عالمياً

كتب : محمد نصار

12:01 ص 28/03/2026 تعديل في 12:18 ص

الدكتورة منال عوض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وأبناء المحافظة وجميع العاملين والقيادات بمناسبة اختيار القاهرة ضمن أجمل مدن العالم، واختيارها في المركز الرابع عالميًا في تصنيف Civitatis لأجمل 12 مدينة في العالم.

وأعربت د. منال عوض عن فخرها بهذا الإنجاز الدولي الذي يعكس المكانة التاريخية والحضارية الفريدة للعاصمة، مؤكدة أن هذا التقدير يأتي تتويجًا لجهود الدولة المصرية في الحفاظ على الطابع التراثي والمعماري للقاهرة، وتعزيز جاذبيتها السياحية والثقافية والعمرانية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى ما تتمتع به القاهرة من تنوع ثقافي ومعالم أثرية متميزة، إلى جانب ما توفره من تجارب سياحية وترفيهية على ضفاف نهر النيل، يجعلها وجهة عالمية متكاملة تستحق هذا التقدير ، مشيرة إلى استمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يدعم مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزيرة التنمية المحلية القاهرة محافظة القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: حرب إيران تقترب من نهايتها ويجب أن تنتهي
شئون عربية و دولية

ترامب: حرب إيران تقترب من نهايتها ويجب أن تنتهي
تفحم بالكامل.. تفاصيل جديدة لحريق مطعم أسماك بالإسكندرية (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

تفحم بالكامل.. تفاصيل جديدة لحريق مطعم أسماك بالإسكندرية (فيديو وصور)
إصابة 10 جنود أمريكيين في استهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية
شئون عربية و دولية

إصابة 10 جنود أمريكيين في استهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية
حدث بالفن| معلومات عن هاندا أرتشيل بعد القبض عليها بسبب المخدرات وزوج مي
زووم

حدث بالفن| معلومات عن هاندا أرتشيل بعد القبض عليها بسبب المخدرات وزوج مي
هدف منتخب مصر الثالث في شباك السعودية (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

هدف منتخب مصر الثالث في شباك السعودية (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

معضلة "الأجنحة الرخيصة".. كيف استنزفت مسيرات إيران جيشي أمريكا وإسرائيل؟
ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
الإغلاق التاسعة مساء اليوم.. بدء تطبيق قرار غلق المحال والمقاهي