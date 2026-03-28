هنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وأبناء المحافظة وجميع العاملين والقيادات بمناسبة اختيار القاهرة ضمن أجمل مدن العالم، واختيارها في المركز الرابع عالميًا في تصنيف Civitatis لأجمل 12 مدينة في العالم.

وأعربت د. منال عوض عن فخرها بهذا الإنجاز الدولي الذي يعكس المكانة التاريخية والحضارية الفريدة للعاصمة، مؤكدة أن هذا التقدير يأتي تتويجًا لجهود الدولة المصرية في الحفاظ على الطابع التراثي والمعماري للقاهرة، وتعزيز جاذبيتها السياحية والثقافية والعمرانية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى ما تتمتع به القاهرة من تنوع ثقافي ومعالم أثرية متميزة، إلى جانب ما توفره من تجارب سياحية وترفيهية على ضفاف نهر النيل، يجعلها وجهة عالمية متكاملة تستحق هذا التقدير ، مشيرة إلى استمرار جهود الوزارة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يدعم مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.