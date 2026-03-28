بعد واقعة نجل ميدو.. ما عقوبة تعاطي المخدرات في القانون؟

كتب : صابر المحلاوي

02:00 ص 28/03/2026

أحمد حسام ميدو

أثارت واقعة ضبط نجل نجم المنتخب ونادي الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، بحوزته مخدرات وزجاجة خمر داخل سيارته بالتجمع الخامس، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً مع كونه طالبًا في مرحلة الثانوية العامة ويبلغ من العمر 18 عامًا.

بداية واقعة ضبط نجل ميدو

جاءت الواقعة أثناء مرور نجل اللاعب السابق بأحد الشوارع في منطقة التجمع الخامس، حيث اشتبهت الأجهزة الأمنية في سيارته وقامت بتفتيش محتوياتها.

وأسفر الفحص عن ضبط قطعتين صغيرتين من الحشيش المخدر وزجاجة خمر داخل السيارة.

وأثارت تلك الوقائع العديد من التساؤلات حول العقوبات القانونية المقررة لمثل تلك الأفعال.

العقوبة القانونية

يقول المحامي حسين منصور لـ "مصراوي" إن المادة 39 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 تنص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي المواد المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتضاعف العقوبة إلى مثليها إذا كان المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد المدرجة في الجدول".

إجراءات المحاكمة

وأوضح أن قضايا التعاطي تُحال إلى محكمة الجنايات وليس الجنح، وذلك وفقًا لقانون المخدرات، وأكد أن ضبط المتهم يشترط فيه حالة التلبس، أي أن يشاهد رجل الضبط القضائي المتهم أثناء التعاطي بعينه، ما يجيز تفتيشه فورًا دون الحاجة إلى إذن النيابة، بشرط أن يكون التلبس واضحًا لا لبس فيه.

