وفاء لا يُنسى.. قرية سعودية تكرّم طبيباً مصرياً بهدايا بـ86 ألف ريال- فيديو

كتب : محمد أبو بكر

02:23 ص 28/03/2026

ودع أهالي قرية الرديفة شمال المملكة العربية السعودية، في مشهد إنساني لافت، طبيبهم المصري، بعد رحلة عمل امتدت لنحو 35 عاماً قضاها في خدمة المرضى وأبناء المنطقة.

وحرص الأهالي على تكريم الطبيب بتقديم هدايا وصلت قيمتها إلى 86 ألف ريال، تعبيرًا عن امتنانهم لما قدمه من جهود طبية وإنسانية طوال سنوات عمله داخل القرية.

ولم يقتصر التكريم على الهدايا فقط، بل ألقى عدد من الأهالي قصائد شعرية مؤثرة، عبّروا خلالها عن محبتهم وتقديرهم للطبيب، مؤكدين أنه لم يكن مجرد طبيب، بل فرداً من عائلتهم.

فيديو قد يعجبك



حدث بالفن| معلومات عن هاندا أرتشيل بعد القبض عليها بسبب المخدرات وزوج مي
زووم

حدث بالفن| معلومات عن هاندا أرتشيل بعد القبض عليها بسبب المخدرات وزوج مي
ما هي أعراض تسمم الحمل؟.. استشاري نساء توضح
نصائح طبية

ما هي أعراض تسمم الحمل؟.. استشاري نساء توضح
الإغلاق التاسعة مساء اليوم.. بدء تطبيق قرار غلق المحال والمقاهي
أخبار مصر

الإغلاق التاسعة مساء اليوم.. بدء تطبيق قرار غلق المحال والمقاهي

إصابة 10 جنود أمريكيين في استهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية
شئون عربية و دولية

إصابة 10 جنود أمريكيين في استهداف قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية
هدف منتخب مصر الثالث في شباك السعودية (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

هدف منتخب مصر الثالث في شباك السعودية (فيديو)

معضلة "الأجنحة الرخيصة".. كيف استنزفت مسيرات إيران جيشي أمريكا وإسرائيل؟
ولي العهد المنفي.. لماذا يبدو رضا بهلوي مفيدًا لترامب أكثر من إيران؟
"ممر طهران".. الرضا الإيراني تأشيرة عبور السفن في مضيق هرمز
الإغلاق التاسعة مساء اليوم.. بدء تطبيق قرار غلق المحال والمقاهي