

ودع أهالي قرية الرديفة شمال المملكة العربية السعودية، في مشهد إنساني لافت، طبيبهم المصري، بعد رحلة عمل امتدت لنحو 35 عاماً قضاها في خدمة المرضى وأبناء المنطقة.

وحرص الأهالي على تكريم الطبيب بتقديم هدايا وصلت قيمتها إلى 86 ألف ريال، تعبيرًا عن امتنانهم لما قدمه من جهود طبية وإنسانية طوال سنوات عمله داخل القرية.

ولم يقتصر التكريم على الهدايا فقط، بل ألقى عدد من الأهالي قصائد شعرية مؤثرة، عبّروا خلالها عن محبتهم وتقديرهم للطبيب، مؤكدين أنه لم يكن مجرد طبيب، بل فرداً من عائلتهم.