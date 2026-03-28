أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد المباراة الودية التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره منتخب السعودية والتي أقيمت مساء الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة جدة كمباراة دولية رسمية، بعد استيفاء كافة الشروط المنظمة بما في ذلك عدد التبديلات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الفني قبل اللقاء.

فيفا يحسم موقف ودية مصر والسعودية

وبناءً على هذا الاعتماد، حصل المنتخب المصري على 3.8 نقطة في التصنيف الدولي ليتقدم من المركز 31 إلى المركز 29 عالمياً.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم أقر في اجتماعه الذي عقد أواخر فبراير الماضي في ويلز تعديلات جديدة تخص المباريات الودية الدولية، من بينها السماح بإجراء حتى 11 تبديلاً، شريطة الاتفاق المسبق بين المنتخبين.

وشهد الاجتماع حضور جياني إنفانتينو، إلى جانب هاني أبو ريدة واثنين من نواب رئيس المجلس في إطار دور "إيفاب" في تطوير قوانين اللعبة ومواكبة تطورات كرة القدم عالمياً.

موعد ودية منتخب مصر وإسبانيا المقبلة

وفي سياق متصل، يختتم منتخب مصر استعداداته لكأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام منتخب إسبانيا في مباراة ودية تقام يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري، على ملعب "آر سي دي إي" معقل نادي إسبانيول في مدينة برشلونة بإقليم كتالونيا، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026



ومن المقرر أن يشارك المنتخب المصري في منافسات كأس العالم المقبلة، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026.. إيران تسقط أمام نيجيريا ودياً





اعتزال ثلاثي وآخر بلا ناد.. تغييرات بالجملة في منتخب مصر منذ لقاء السعودية عام 2018



