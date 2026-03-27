تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الأعمال التي تنفذها شركة مياه الشرب بالقاهرة لتوصيل خط مياه جديد بقطر 1400 مم بمنطقة زهراء المعادي، في إطار جهود تحسين واستدامة خدمات المياه بالمنطقة والمناطق المجاورة.

تكليفات بسرعة الانتهاء من أعمال خط المياه الجديد بزهراء المعادي

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة الالتزام بالانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد لها في 4 عصر غد، مع تكثيف الجهود والاستعانة بكافة الإمكانات المتاحة من معدات ومهندسين وفنيين وعمال، لضمان سرعة إنهاء الأعمال وعودة ضخ المياه في أسرع وقت.

انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب، في سياق متصل، أن أعمال تجديد الخط ستؤدي إلى انقطاع المياه عن مناطق مدينة نصر (باستثناء زهراء مدينة نصر)، ومنشأة ناصر، والتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، اعتبارًا من الساعة 4 مساء اليوم الجمعة 27 مارس 2026، ولمدة 24 ساعة.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات في المناطق المتأثرة ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلى الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين مجانًا، داعيةً في حال طلبها إلى الاتصال بالخط الساخن 125 أو عبر خدمة الواتساب على الرقم 01006665125.

ويذكر أنه رافق المحافظ خلال جولته المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إلى جانب عدد من قيادات المحافظة.

