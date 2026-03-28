

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يتوق إلى استئناف المحادثات التي تركز على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.

وقال "ترامب"، في قمة أولويات مبادرة "الدول ذات المصالح الدولية": "لقد حان الوقت الآن، وعلينا أن ننخرط في اتفاقيات أبراهام"، مضيفًا أنه يأمل أن تشارك "جميع الدول"، بحسب وول ستريت جورنال.

كانت اتفاقيات أبراهام، التي طبعت العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية، إنجازًا بارزًا في السياسة الخارجية خلال فترة ولاية ترامب الأولى.