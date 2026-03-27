شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2026 والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة مايا مرسي وعهود وافى عضوة المجلس وعدد من عضوات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك بمسرح مقر الوزارة بمنطقة العجوزة.

وفى مستهل كلمتها أعربت المستشارة أمل عمار، عن بالغ تشريفها بالتواجد في هذا اللقاء الذي لا يُكرّم فقط نماذج مضيئة من الأمهات بل يُجسد أسمى معاني العطاء الإنساني في أنبل صوره حيث إن الأم المصرية لم تكن يومًا مجرد سند داخل أسرتها بل كانت ولا تزال عماد هذا الوطن وقلبه النابض بالحياة فهي التي تربي وتحتوي وتغرس القيم وتمنح دون حساب وهي أيضًا التي تقف إلى جوار الأب شريكًا أصيلًا في تحمل أعباء الحياة تسانده وتدعمه وتشد من أزره في مواجهة التحديات ولم يتوقف دورها عند هذا الحد، بل كثيرًا ما حملت المسؤولية كاملة حين غاب الأب لأي سبب كان فكانت هي الأم والأب معًا تتحمل المسؤولية بشجاعة وتواجه الصعاب بعزيمة وتواصل العطاء بإيمان لا يتزعزع بأن أبناءها يستحقون مستقبلًا أفضل.

وهنا تتجلى عظمة الأم المصرية التي لا تعرف المستحيل ولا تنكسر أمام الظروف بل تصنع من التحديات قصص نجاح ملهمة.

وأضافت رئيسة المجلس، أن قصص الأمهات المكرّمات اليوم ليست مجرد حكايات فردية بل هي صفحات مضيئة في سجل هذا الوطن ملحمة إنسانية عنوانها الصبر وفصولها الكفاح ونهايتها دومًا أمل لا ينطفئ إننا لا نكرّم أسماءً فحسب بل نحتفي بقيم راسخة تمثل جوهر الشخصية المصرية

ويسعدني في هذا المقام أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي على هذا التقليد السنوي الإنساني النبيل الذي يعكس تقدير الدولة المصرية لدور الأم ومكانتها العظيمة.

وأكدت رئيسة المجلس ان السنوات الأخيرة شهدت اهتمامًا غير مسبوق بالمرأة المصرية انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بأن تمكين المرأة هو استثمار في مستقبل الوطن.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن المرأة المصرية ليست نصف المجتمع فحسب بل هي ضمان بقائه قويًا متماسكًا وهي رسالة واضحة تعكس إيمان الدولة العميق بالدور المحوري الذي تقوم به المرأة خاصة الأم في بناء الأسرة وصون تماسك المجتمع حيث توسعت برامج الحماية مظلة الدعم لتشمل ملايين السيدات، كما أطلقت الدولة العديد من المبادرات الرئاسية التي تستهدف صحة المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا بما يعزز قدرتها على أداء دورها داخل الأسرة والمجتمع.

وأضافت المستشارة أمل عمار، أن المجلس القومي للمرأة يعمل جنبًا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة انطلاقًا من هذا الإيمان، لدعم كل أم مصرية وتمكينها في مواجهة التحديات، وتوفير سبل الحماية والرعاية له خاصة في الفئات الأكثر احتياجًا ونتطلع إلى مزيد من الجهود خلال المرحلة المقبلة لتعزيز برامج دعم الأمهات وخاصة الأمهات المعيلات بما يضمن لهن حياة كريمة ويمكنهن من مواصلة رسالتهن العظيمة في بناء الأجيال القادمة.

وفي الختام قالت المستشارة أمل عمار "لكل أم مصرية أنتِ لستِ فقط قلب الأسرة بل أنتِ أساس استقرارها، وركيزة قوتها ونبع عطائها الذي لا ينضب وبكِ تُبنى الأوطان وبصبركِ تُصنع الأجيال وبعطائكِ يستمر هذا الوطن قويًا متماسكًا دمتِ امهاتنا جميعا قوية، عظيمة ملهمة".

كما شهد الحفل عرض فيديو قصير بعنوان "أمهات لا يُهزمن" تناول عددا من قصص الكفاح الملهمةً للأمهات مسلطًا الضوء على تجارب إنسانية ملهمة تعكس قوة وإرادة الأم المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم الأمهات المثاليات لعام 2026 تقديرًا لعطائهن ودورهن البارز في المجتمع، كما تم التقاط الصور التذكارية الجماعية مع المكرمات في أجواء إحتفالية تعكس التقدير الكبير للأم المصرية ودورها في دعم استقرار الأسرة والمجتمع.