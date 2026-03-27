من يطبق عليهم قرار الغلق في الـ 9 مساءً؟

تبدأ وزارة التنمية المحلية، اعتبارًا من غد السبت الموافق 28 مارس 2026، تطبيق قرار غلق المحال العامة وقاعات الأفراح في تمام الساعة 9 مساءً.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن جميع الأنشطة الخاضعة لقانون المحال العامة وقراراته التنظيمية ستلتزم بالمواعيد الجديدة اعتبارًا من السبت المقبل.

وأضاف متحدث الوزارة، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن قاعات الأفراح والأنشطة المرتبطة بها تخضع لقرار رئيس مجلس الوزراء، باعتبارها من الأنشطة العامة التي يشملها قرار تنظيم مواعيد غلق المحال.

تستمر خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، وتستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

كما يتم مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحال الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

حدد قرار رئيس مجلس الوزراء مواعيد غلق المحال والأنشطة يومي الخميس والجمعة بزيادة ساعة وذلك استثناءً من قرار الغلق في تمام الساعة التاسعة يوميًا.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق خطة ترشيد استهلاك الطاقة وترشيد الإنفاق في ظل تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية وتأثير إغلاق مضيق هرمز على إمدادات وأسعار النفط والطاقة عالميًا.

وفقاً لبيانات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فإن هذا الإجراء سيسهم في تقليل الاستهلاكات الكبيرة للطاقة، وأوضح رئيس الوزراء أن المنشآت المتأثرة قد ترى في ذلك ضررًا لأعمالها، لكنهم يتخذون إجراءات متدرجة لتجنب الضرر.

يستمر تطبيق هذا القرار لمدة شهر واحد يبدأ اعتبارًا من يوم 28 مارس 2026، على أن تتم مراجعة القرار، فإذا انتهت الأزمة سيتم التراجع عنه، وفي حالة استمرارها سيتم اتخاذ قرار بمد التطبيق.