كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة اليوم الجمعة 27 مارس 2026، حيث يسود تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية على معظم أنحاء البلاد.

يأتي ذلك بعد أن تعرضت البلاد لموجة من الطقس السيئ والتي استمرت يومين.

وأوضحت الهيئة أن الطقس كان باردًا في الصباح الباكر، ويميل للدفء خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، وتصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى إلى 21 درجة مئوية.

اقرأ أيضاً:

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة للأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، بنسبة احتمال تصل إلى 20٪ تقريبًا، وقد تمتد بشكل ضعيف إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.