التضامن: دعم 37 ألف طالب جامعي بالمصروفات الدراسية

كتب : أحمد الجندي

05:01 م 27/03/2026

الدكتورة مايا مرسي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تقديم دعم شامل لعدد 37321 طالب وطالبة في 13 جامعة حكومية من أسر برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" وغير القادرين والمتعثرين في سداد المصروفات الدراسية، وذلك من خلال مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، حيث يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بتحقيق "تكافؤ الفرص" لكافة الطلاب وألا يحرم طالب من حقه في التعليم بسبب ظروفه الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أن التكلفة الإجمالية لسداد المصروفات الدراسية في العام الجامعي 2025-2026 بلغت ما يزيد على 55 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

كما ستقوم الوزارة باستكمال إجراءات سداد باقي المصروفات الدراسية للطلاب في الجامعات الأخرى، وذلك عقب إرسال كافة المستندات وكشوف الطلاب من أبناء اسر تكافل وكرامة وذوي الإعاقة والمتعثرين عن السداد.

ويهدف مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الذي يشرف عليه الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إلى تعزيز دور الوزارة في خدمة الشباب من طلاب الجامعات وتعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب وتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للمجتمع الجامعي.

كما تقدم الوزارة حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الجامعية لتعزيز الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي للطلاب، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، تشمل التمكين الاقتصادي، التوعية، التدريب، والدعم المباشر، واستفاد منها الآلاف من الطلاب من خلال عدد 43 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات .

