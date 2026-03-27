كشفت وزارة النقل عن تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية وأسعار تذاكر بعض الشرائح الخاصة بركوب مترو الأنفاق وثبات بعضها.

وتضمن قرار وزارة النقل، عن منح كبار السن "60 عاما فأكثر" خصما قدره 50% على أن تباع التذكرة فئة 15 بـ 8 جنيهات فقط، وأن يكون سعر التذكرة لذوي الهمم مهما بلغت عدد المحطات خمسة جنيهات فقط.

وأوضحت الوزارة أن تحريك أسعار التذاكر جاء كالتالي:

-قطارات السكك الحديدية: تحريك أسعار تذاكر القطارات بالخطوط الطويلة بنسبة 12.5%، وتحريك أسعار تذاكر القطارات بالخطوط القصيرة بنسبة 25%.

-مترو الأنفاق (الخطوط الأول والثاني والثالث) وشمل:

1- تحريك سعر التذكرة لعدد المحطات حتى 9 محطات لتصبح 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات.

2- تحريك سعر التذكرة لعدد المحطات حتى 16 محطة لتصبح 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات.

3- ثبات سعر التذكرة لعدد المحطات حتى 23 محطة لتظل كما هي بقيمة 15 جنيهًا.

4- ثبات سعر التذكرة لأكثر من 23 محطة وحتى 39 محطة لتظل كما هي بقيمة 20 جنيهًا.

وأكدت وزارة النقل، أن أسباب هذا التحريك في سعر تذاكر القطارات وبعض الشرائح الخاصة بركوب مترو الأنفاق يرجع إلى الأسباب التالية:

- ضرورة توفير مصاريف التشغيل حيث تواجه هيئتي السكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق تحديات مالية كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميًا والتي يتم استيرادها بالعملة الصعبة وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال السنوات الماضية أكثر من مرة الأمر الذي شكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الهيئتين في ظل ثبات أسعار التذاكر.

- الأعباء المالية الكبيرة التي تتكلفها أعمال صيانة الأسطول الحالي من قطارات السكك الحديدية والمترو نتيجة ارتفاع أسعار قطع الغيار، وكذلك ما يتم تنفيذه بشكل مستمر من أعمال رفع الكفاءة والتطوير لعدد من الخطوط القائمة بالسكك الحديدية.

- ارتفاع أجور العاملين بالهيئتين بشكل دوري كسائر موظفي الدولة وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة لكافة العاملين بالجهاز الحكومي.

وأوضحت الوزارة، أنها عملت خلال الفترة الماضية على زيادة حجم الاستثمار في كافة أصول وممتلكات هيئتي السكك الحديدية والأنفاق لزيادة موارد الهيئتين وأن هذه الإجراءات التي تم إقرارها ستساهم في ضمان استدامة الخدمات المميزة لجمهور المواطنين.