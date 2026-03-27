شارك المجلس القومي للمرأة، في الاحتفالية التي استضافتها جامعة كازان الفيدرالية بالقاهرة بمناسبة يوم المرأة العالمي تحت شعار "من النيل إلى نهر الفولجا: احتفاءً بقوة المرأة".

جاء ذلك بمشاركة نخبة من الضيوف المتميزين من جامعة كازان الفيدرالية في روسيا ومصر ومجلس أفرع الجامعات الأجنبية في مصر، ووزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى جانب نخبة من الشخصيات الرائدة وقادة المجتمع للاحتفاء بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمرأة.

وخلال الفعالية ألقت الدكتورة سلمى دوارة عضوة المجلس القومي للمرأة كلمة وجّهت فيها الشكر للدعوة الكريمة ونقلت تحيات المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة مؤكدة على أن المجلس يعمل على تمكين المرأة بما ينعكس على استقرار الأسرة والمجتمع ككل.

وأوضحت أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بقضايا المرأة في ظل إرادة سياسية واضحة لتمكينها ودعمها انطلاقًا من أن تمكين المرأة وحماية حقوقها يمثلان ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة وقد تجسدت هذه الإرادة في تبني سياسات وتشريعات وإستراتيجيات وطنية شاملة أكدت على مكانة المرأة كشريك أصيل في بناء الوطن وصناعة المستقبل.

وفي هذا الإطار قامت الدكتورة سلمى دوارة باستعراض الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تستهدف تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز مع التأكيد على أهمية الوعي والمعرفة والخطاب الديني المستنير.

كما تم الإشارة إلى جهود المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الشركاء من الوزارات والهيئات والمجالس المختلفة والجهات الشريكة والجامعات والجمعيات الأهلية في تقديم خدمات متكاملة والعمل على نشر ثقافة رفض العنف والتمييز والممارسات الضارة من أجل مجتمع تسوده المساواة والعدالة.

كما أشادت بعنوان الاحتفالية "من النيل إلى نهر الفولجا" لما يعكسه من تشابه بين الشعوب التي تعيش حول الأنهار سواء في أنماط الحياة الزراعية أو في الممارسات الثقافية والفنية وهو ما ظهر جليًا في الحضارة المصرية القديمة وكذلك في الثقافات الروسية.

كما تم التطرق إلى أن شهر مارس يعد شهر احتفالات المرأة حيث يشهد يوم المرأة العالمي في 8 مارس ويوم المرأة المصرية في 16 مارس وعيد الأم في 21 مارس، مؤكدة على أهمية دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية كذلك أهمية وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية

مشددة كذلك على ضرورة تدريس العلوم الإنسانية مثل التاريخ والجغرافيا واللغات والفنون لطلبة البرامج العلمية لما لها من دور في تنمية الوعي والانتماء وصقل الهوية.

جدير بالذكر أنه قد شارك في اللقاء الدكتورة وجيدة انور و الدكتورة دينا شكرى عضوات لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة إلى جانب الأستاذة أمل توفيق مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس والدكتورة أمل فيليب ممثلة عن وحدات المرأة الآمنة بالمجلس.