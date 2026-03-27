التقى وزير العمل حسن رداد بسناء ديكورس، السكرتيرة التنفيذية للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي، ومحمد عادل من البعثة المصرية بجنيف، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة حاليًا في جنيف.

وتناول اللقاء استعراض دور التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، باعتباره مبادرة دولية أطلقتها منظمة العمل الدولية، بهدف تعزيز التعاون بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال ومنظمات المجتمع المدني، لتحقيق مجتمعات أكثر عدلاً وشمولاً، في ظل التحديات العالمية مثل الفقر، وعدم المساواة، والبطالة، والتغيرات التكنولوجية، وتغير المناخ.

وأوضح البيان، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن مصر تعد من الدول الأعضاء في التحالف من خلال خمسة شركاء رئيسيين، هم: الحكومة المصرية، والاتحاد العام لعمال مصر، واتحاد الصناعات المصرية، والجامعة الأمريكية، ومنتدى البحوث الاقتصادية، بما يعكس التزامها بدعم أهداف العدالة الاجتماعية.

وهنأ وزير العمل السكرتيرة التنفيذية على التطورات الإيجابية التي يشهدها التحالف، مؤكدًا دعم مصر الكامل لأهدافه، مشيرًا إلى أن ملف العمالة والحماية الاجتماعية يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية والاستقرار.

كما شدد الوزير على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يمثل عنصرًا محوريًا في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تؤثر على تمويل برامج الحماية الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجًا.

أكد الوزير أهمية تعزيز الشراكات متعددة الأطراف، ودعم دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في إنجاح أهداف التحالف، معربًا عن تطلع مصر إلى توسيع مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.

تحديات التمويل العالمية

من جانبها، أعربت سناء ديكورس عن تقديرها لدعم مصر المستمر، موضحة أن التحالف يضم نحو 400 عضو من مختلف الجهات، من حكومات ومؤسسات وأطراف مجتمع مدني.

وأشارت إلى أن الأزمة المالية العالمية أثرت على حجم الأنشطة، ما دفع التحالف إلى التركيز على الأولويات، مع وجود فرص واعدة للتعاون مع مصر، خاصة في مجالات حماية العمالة من آثار تغير المناخ وتحقيق الانتقال العادل.

آفاق تعاون مستقبلية

كما لفتت إلى وجود تعاون قائم مع مفوضية حقوق الإنسان، التي تسهم في تمويل بعض أنشطة التحالف، إضافة إلى إنشاء مجموعة تنسيقية منذ عام 2024 لتنسيق الجهود بين الأعضاء، والمقرر انتهاء عملها في مايو 2026، مع طرح إمكانية انضمام مصر إليها.

أولويات المرحلة المقبلة

واختُتم اللقاء بالاتفاق على تحديد أولويات التعاون بين مصر والتحالف خلال الفترة القادمة، خاصة في مجالات تعزيز العمل اللائق، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما يدعم جهود تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.