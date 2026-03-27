أجري الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، جولة تفقدية مكثفة شملت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لمتابعة سير العمل في عدد من المنشآت الصحية الجديدة، والتأكد من توفير كافة سبل الدعم لإنجاز الأعمال بأسرع وقت ممكن.

واستهل الدكتور شريف مصطفى زيارته بتفقد مستشفى بولاق أبو العلا بالقاهرة، حيث اطمأن على تقدم الأعمال الإنشائية ووجه بتكثيف العمالة لضمان الإسراع في الانتهاء. كما تفقد مستشفى البنك الأهلي، وتابع أعمال غرف إقامة الأطباء ومنطقة الأشعة، مؤكداً كفاءة البنية التحتية وانتظام الخدمة في قسم الطوارئ والاستقبال.

وتوجه بعد ذلك إلى محافظة الجيزة لتفقد مستشفى بولاق الدكرور، حيث وقف على آخر تطورات إجراءات الاستلام الابتدائي وتلافي الملاحظات، مع التركيز على سرعة تجهيز المستشفى لدخول الخدمة نظراً للكثافة السكانية العالية في المنطقة المحيطة، كما شملت الجولة تفقد مستشفى العبور بمحافظة القليوبية، لمراجعة التشطيبات النهائية والتأكد من كفاءة التجهيزات الفنية والميكانيكية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة ، أن هذه الزيارات تأتي بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بضرورة المتابعة الدورية للمشروعات القومية، بهدف الالتزام بالمعايير الهندسية والجداول الزمنية، وضمان دخول هذه المنشآت الصحية الجديدة الخدمة بأقرب وقت لرفع مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.