أدان الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، بشدة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المسجد الأقصى المبارك، مؤكدًا رفضه القاطع لما وصفه بالانتهاكات غير الأخلاقية بحق المقدسات الإسلامية.

الأزهر: إغلاق المسجد الأقصى اعتداءً صارخًا على حقوق الفلسطينيين

وأوضح "الأزهر" في بيان نشره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن استمرار إغلاق المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين، خلال شهر رمضان وعيد الفطر وحتى الآن، يمثل اعتداءً صارخًا على حقوق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية، فضلًا عن كونه استفزازًا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

الأزهر الشريف يطالب بتحرك دولي

وطالب الأزهر المجتمع الدولي بضرورة التصدي لتلك الممارسات العدائية الممنهجة، محذرًا من تداعياتها التي تسهم في تأجيج الصراعات وتحويل المنطقة إلى بؤرة توتر مستدامة.

وشدد الأزهر الشريف، على أن المسجد الأقصى سيظل حرمًا إسلاميًا خالصًا، لا حق للمحتل فيه، مؤكدًا رفضه أي محاولات لفرض التقسيم الزماني أو المكاني، أو تغيير الهوية التاريخية لمدينة القدس، التي تعتبر العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.

اقرأ أيضًا:

بيان جديد للأزهر بشأن الاعتداءات الإيرانيَّة على الدول الخليجية والعربية والإسلامية

الأزهر يُدين جريمة إحراق مسجدٍ جنوب نابلس بفلسطين: إرهاب صهيوني ممنهج