"صحة النواب" تناقش ضوابط تدريب وتأهيل الأطقم الطبية الإثنين المقبل

كتب : نشأت حمدي

02:00 ص 27/03/2026

النائب الدكتور شريف باشا

تعقد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، اجتماعًا مشتركًا مع لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، الإثنين المقبل، لمناقشة وضع الضوابط والمعايير المنظمة لتدريب وتأهيل الأطقم الطبية وبرامج التعليم الطبي المستمر، ومدى انعكاسها على كفاءة الكوادر الطبية وجودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

ويشهد الاجتماع حضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، ونقيب الأطباء، ونقيب التمريض، ورئيسي جامعتي القاهرة والمنصورة، والدكتور عمر شريف عمر، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، وعمداء كليات الطب.

وثمّن الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، هذه الخطوة الاستراتيجية، مؤكدًا دعم البرلمان الكامل لكافة المبادرات التي تستهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير كفاءة العاملين بها.

وأضاف أن اللجنة تتابع عن كثب دعم وتوفير المخصصات اللازمة لتنفيذ برامج التدريب، كما تعمل باستمرار على صياغة ومراجعة التشريعات التي تضمن حماية حقوق أطقم المهن الطبية وتحفيزهم على التطور المستمر، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن وصحة المصريين.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص مجلس النواب على تطوير المنظومة الصحية في مصر، وتعزيز كفاءة العنصر البشري في القطاع الطبي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس لجنة الصحة أن المناقشات ستتناول آليات تطوير برامج التدريب المهني للأطباء وأعضاء الفرق الطبية، ووضع معايير واضحة للتعليم الطبي المستمر، بما يواكب أحدث التطورات العلمية والطبية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية.

اقرأ أيضًا:

إلزام الوزارات والمحافظات بشهادات مطابقة لمواصفات كفاءة الطاقة

3.8 تريليون جنيه.. اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027

بقيادة المايسترو هاني فرحات.. أنغام تبدع في حفلها بالسعودية (صور)
موسيقى

بقيادة المايسترو هاني فرحات.. أنغام تبدع في حفلها بالسعودية (صور)

مجهولة الهوية.. العثور على جثة متحللة بشاطئ عجيبة في مطروح
أخبار المحافظات

مجهولة الهوية.. العثور على جثة متحللة بشاطئ عجيبة في مطروح
أول ظهور لـ مي عزالدين بعد شفائها من العملية الجراحية (صور)
زووم

أول ظهور لـ مي عزالدين بعد شفائها من العملية الجراحية (صور)
"قدمنا منتجات عسكرية".. روسيا تنفي نقل معلومات استخباراتية لإيران
شئون عربية و دولية

"قدمنا منتجات عسكرية".. روسيا تنفي نقل معلومات استخباراتية لإيران

طلب خاص من إسبانيا بشأن مونديال 2030.. ما هو؟
رياضة عربية وعالمية

طلب خاص من إسبانيا بشأن مونديال 2030.. ما هو؟

رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
تخلي أمريكا عن الخليج.. بين هندسة الاستنزاف و"نبوءة" إعادة تشكيل المنطقة