تعقد لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، اجتماعًا مشتركًا مع لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، الإثنين المقبل، لمناقشة وضع الضوابط والمعايير المنظمة لتدريب وتأهيل الأطقم الطبية وبرامج التعليم الطبي المستمر، ومدى انعكاسها على كفاءة الكوادر الطبية وجودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

ويشهد الاجتماع حضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، ونقيب الأطباء، ونقيب التمريض، ورئيسي جامعتي القاهرة والمنصورة، والدكتور عمر شريف عمر، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، وعمداء كليات الطب.

وثمّن الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، هذه الخطوة الاستراتيجية، مؤكدًا دعم البرلمان الكامل لكافة المبادرات التي تستهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير كفاءة العاملين بها.

وأضاف أن اللجنة تتابع عن كثب دعم وتوفير المخصصات اللازمة لتنفيذ برامج التدريب، كما تعمل باستمرار على صياغة ومراجعة التشريعات التي تضمن حماية حقوق أطقم المهن الطبية وتحفيزهم على التطور المستمر، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن وصحة المصريين.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص مجلس النواب على تطوير المنظومة الصحية في مصر، وتعزيز كفاءة العنصر البشري في القطاع الطبي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس لجنة الصحة أن المناقشات ستتناول آليات تطوير برامج التدريب المهني للأطباء وأعضاء الفرق الطبية، ووضع معايير واضحة للتعليم الطبي المستمر، بما يواكب أحدث التطورات العلمية والطبية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية.

