جانب من لقاء البابا تواضروس مع سفير إيطاليا في مصر

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس في المقر البابوي بالقاهرة، سفير إيطاليا لدى مصر، أجوستينو باليزي.

تفاصيل لقاء البابا تواضروس مع السفير الإيطالي

تناول الحوار أوجه التشابه بين دول البحر المتوسط، وأعرب السفير عن سعادته بالتواجد في مصر وتقديره لحضارتها وتاريخها العريق.

وقدم البابا تواضروس الثاني نبذة عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشددًا على دورها الروحي والمجتمعي، وأشار إلى تميز مصر بموقعها الجغرافي وتاريخها العريق وروح التعايش السلمي بين أبنائها، إذ يجمع نهر النيل المصريين في وحدة وطنية قائمة على المحبة والسلام.

