خلال لقاء السفير الإيطالي.. البابا تواضروس يشدد على وحدة المصريين وروح السلام

كتب : أحمد العش

11:24 م 26/03/2026

جانب من لقاء البابا تواضروس مع سفير إيطاليا في مصر

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس في المقر البابوي بالقاهرة، سفير إيطاليا لدى مصر، أجوستينو باليزي.

تفاصيل لقاء البابا تواضروس مع السفير الإيطالي

تناول الحوار أوجه التشابه بين دول البحر المتوسط، وأعرب السفير عن سعادته بالتواجد في مصر وتقديره لحضارتها وتاريخها العريق.

وقدم البابا تواضروس الثاني نبذة عن تاريخ مصر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشددًا على دورها الروحي والمجتمعي، وأشار إلى تميز مصر بموقعها الجغرافي وتاريخها العريق وروح التعايش السلمي بين أبنائها، إذ يجمع نهر النيل المصريين في وحدة وطنية قائمة على المحبة والسلام.

اقرأ أيضًا:

قداسة البابا يهنئ ببدء الصوم الكبير وشهر رمضان

البابا تواضروس الثاني يفتتح سلسلة "قوانين كتابية روحية" في العظة الأسبوعية – صور

فيديو قد يعجبك



مصدر: زيادة اشتراكات مترو الأنفاق خلال ساعات
أخبار مصر

مصدر: زيادة اشتراكات مترو الأنفاق خلال ساعات
وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور صاحب أغنية "أناديكم" بعد صراع مع السرطان
زووم

وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور صاحب أغنية "أناديكم" بعد صراع مع السرطان
رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
أخبار مصر

رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
بعد توديع الكونفدرالية.. المصري يضع قدماً في نصف النهائي الرابطة بفوز
رياضة محلية

بعد توديع الكونفدرالية.. المصري يضع قدماً في نصف النهائي الرابطة بفوز
"قدمنا منتجات عسكرية".. روسيا تنفي نقل معلومات استخباراتية لإيران
شئون عربية و دولية

"قدمنا منتجات عسكرية".. روسيا تنفي نقل معلومات استخباراتية لإيران

أخبار

المزيد

رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
تخلي أمريكا عن الخليج.. بين هندسة الاستنزاف و"نبوءة" إعادة تشكيل المنطقة