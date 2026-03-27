كشف مصدر إسرائيلي، أن إيال زامير، رئيس أركان الجيش، حذر وزراء الحكومة، من أن الجيش يعاني من ضغوط شديدة نتيجة نقص القوات العاملة وتزايد متطلبات العمليات.

"عشرة تحذيرات" قبل الانهيار

أضاف زامير، وفق تصريحات نقلتها القناة 13 الإسرائيلية وأكدها المصدر لسي إن إن، أنه أطلق عشرة تحذيرات قبل أن ينهار الجيش من تلقاء نفسه.

تعدد الجبهات يزيد العبء العسكري

يخوض الجيش الإسرائيلي حاليًا، بحسب سي إن إن، عمليات عسكرية على عدة جبهات نشطة، تشمل إيران ولبنان وقطاع غزة وسوريا والضفة الغربية، ما أدى إلى تضاعف الضغوط على القوات العاملة في ظل اتساع رقعة العمليات.

وأقر المتحدث باسم الجيش، بوجود عجز في عدد الجنود يُقدّر بنحو 15 ألف جندي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز القوات لمواكبة العمليات العسكرية الجارية.

ويأتي هذا النقص في ظل أزمة مستمرة تتعلق بالتجنيد الإجباري، حيث لم تُصدر حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشريعًا ينظم تجنيد اليهود المتشددين "الحريديم"، كما لم تُتخذ خطوات لتمديد مدة الخدمة الإلزامية أو إصلاح نظام الاحتياط.

تصاعد عنف المستوطنين

وجاءت تصريحات "زامير"، خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني، الذي ناقش أيضًا تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، حيث أشار سابقاً إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت زيادة في الجرائم ذات الدوافع القومية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات للحد منها.

وكانت مصادر قد أفادت لسي إن إن، بأن الجيش الإسرائيلي أعاد نشر كتيبة قتالية من الحدود الشمالية مع لبنان إلى الضفة الغربية، في ظل تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين بالتزامن مع الحرب الجارية مع إيران.