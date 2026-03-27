شهدت أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مصر زيادات عدة على مدار عقود، في ظل متغيرات اقتصادية وضغوط تشغيلية متزايدة، وصولًا إلى الزيادة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة 27 مارس 2026.

أول زيادة في أسعار تذاكر المترو

بدأ تشغيل مترو الأنفاق بسعر 10 قروش للتذكرة، قبل أن يتم تحريك الأسعار لأول مرة عام 1989، لترتفع وفق عدد المحطات على النحو التالي:

- 15 قرشًا من 15 إلى 18 محطة.

- 25 قرشًا لأكثر من 18 محطة حتى نهاية الخط.

قفزة أسعار تذاكر المترو الأولى 2002

شهدت أسعار التذاكر زيادة كبيرة، في عام 2002، إذ تقرر مضاعفة السعر، ثم تعديله خلال نفس الفترة على النحو التالي:

- 50 قرشًا: السعر الأساسي للتذكرة

- 75 قرشًا: بعد الزيادة اللاحقة خلال نفس العام

مرحلة الجنيه 2006 في أسعار تذاكر المترو

تم رفع سعر تذكرة المترو إلى جنيه واحد، مع توسع التشغيل وزيادة الطاقة الاستيعابية في عام 2006، مع استمرار بعض التخفيضات لفئات معينة، وأصبح سعر التذكرة جنيهًا واحدًا لكافة المحطات والخطوط.

نقطة التحول الكبرى 2017

استقرت أسعار التذاكر دون تغيير لنحو 11 عامًا، قبل أن تشهد الزيادة الرابعة في مارس 2017، حيث ارتفع سعر التذكرة إلى 2 جنيه للتذكرة الكاملة و1.5 جنيه لنصف التذكرة، مع استحداث تذكرة خاصة لذوي الهمم بسعر جنيه واحد.

تذكرة المترو تصل لـ7 جنيهات في 2018

بعد نحو عام، أعيد تطبيق نظام تسعير يعتمد على عدد المحطات، حيث شهد مايو 2018 تعديل منظومة التذاكر لتصبح كالتالي:

- من محطة واحدة حتى 9 محطات بسعر 3 جنيهات.

- من 10 محطات حتى 16 محطة بسعر 5 جنيهات.

- من 17 محطة وحتى نهاية الرحلة بسعر 7 جنيهات.

زيادة أسعار تذاكر المترو في 2020

شهدت أسعار تذاكر مترو الأنفاق تعديلًا جديدًا في عام 2020، إذ تم رفع قيمة التذكرة وفق عدد المحطات على النحو التالي:

- 5 جنيهات: من محطة حتى 9 محطات بدلًا من 3 جنيهات.

- 7 جنيهات: من 10 إلى 16 محطة بدلًا من 5 جنيهات.

- 10 جنيهات: من 17 إلى 40 محطة بدلًا من 7 جنيهات

تطبيق نظام المناطق في تسعير تذاكر المترو

في إطار تطوير منظومة التسعير، أقرت الهيئة القومية للأنفاق نظام المناطق، لتصبح الأسعار كالتالي:

- 6 جنيهات: منطقة واحدة (حتى 9 محطات).

- 8 جنيهات: منطقتان (حتى 16 محطة).

- 12 جنيهًا: ثلاث مناطق (حتى 23 محطة).

- 15 جنيهًا: أربع مناطق (أكثر من 23 محطة).

- 50 قرشًا: أي عدد من المحطات لذوي الهمم.

أسعار تذاكر المترو 2025

في عام 2025، تم تطبيق زيادة جديدة على أسعار التذاكر، لتأتي وفق عدد المحطات كما يلي:

- 8 جنيهات حتى 9 محطات.

- 10 جنيهات من 10 إلى 16 محطة.

- 15 جنيهًا من 17 إلى 23 محطة.

- 20 جنيهًا لأكثر من 23 محطة.

- 5 جنيهات سعر موحد لذوي الهمم.

أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد الزيادة الأخيرة 2026

في إطار تحديث أسعار تذاكر مترو الأنفاق للخطوط الأول والثاني والثالث، تم إجراء تعديلات على بعض الشرائح مع الإبقاء على أخرى دون تغيير، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- 10 جنيهات حتى 9 محطات بدلًا من 8 جنيهات.

- 12 جنيهًا حتى 16 محطة بدلًا من 10 جنيهات.

- 15 جنيهًا حتى 23 محطة (دون تغيير).

- 20 جنيهًا من 24 محطة حتى 39 محطة (دون تغيير).

سبب الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر المترو 2026

جاءت الزيادة الأخيرة، وفق بيان وزارة النقل، بعد دراسات أعدتها الهيئة القومية للأنفاق، تناولت ارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة أسعار الكهرباء وقطع الغيار، إلى جانب الخسائر السنوية، وهو ما دفع إلى تحريك أسعار التذاكر لتحقيق التوازن المالي وضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

