"أحب الشتاء".. محمود سعد يكشف سر تعلقه بالأجواء الممطرة - فيديو

كتب : أحمد العش

12:55 ص 27/03/2026

الإعلامي محمود سعد

قال الإعلامي محمود سعد إنه يعشق الأجواء الممطرة ويستحضر معها ذكريات خاصة من الماضي، مؤكدًا أن الشتاء يحمل له حالة من البهجة والحنين.

محمود سعد يتحدث عن ذكرياته مع المطر

أشار "سعد" خلال فيديو عبر صفحته على فيسبوك، إلى أنه كان في الماضي، بمجرد أن تهطل الأمطار، يحرص على ارتداء ملابسه والنزول إلى الشارع دون تخطيط، إذ كانت أبسط القرارات تقوده وأصدقاءه إلى جولات عفوية في الشوارع، سواء باستقلال الأتوبيس أو التنقل بين الأحياء دون وجهة محددة.

وأضاف الإعلامي، أن تلك المرحلة كانت تتسم ببساطة شديدة، إذ لم يكن يوجد اهتمام بالمظهر أو حتى نوع الأحذية، مستعيدًا مشاهد الخروج مع الأصدقاء بملابس منزلية وقضاء أوقات ممتعة في الشوارع والحوارى وسط الأجواء الممطرة.

وأوضح أنه ما زال يحتفظ بحبه لتلك الأجواء حتى اليوم، لكنه بات يفضل الاستمتاع بها بشكل مختلف، من خلال القيادة بسيارته في الطقس الممطر، والاستمتاع بالأجواء الهادئة والشاعرية.

واختتم الإعلامي محمود سعد، حديثه بالتأكيد على تفضيله لفصل الشتاء على الصيف، رغم أن لكل فصل مميزاته، مشيرًا إلى صعوبة الأجواء الحارة في الصيف، مقابل ما يمنحه الشتاء من راحة ومتعة وسهرات هادئة.


مصدر: زيادة اشتراكات مترو الأنفاق خلال ساعات
