عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال نموذج تطوير إدارة المياه في زمام ترعة الإسماعيلية وفروعها.

وبحسب بيان الري استعرض الاجتماع مراحل تنفيذ خطة التطوير، وعرض أعمال لجنة تطوير إدارة المياه حتى تاريخه، والإجراءات المستقبلية المخطط تنفيذها، والتي تتضمن اختيار منطقة تجريبية تمثل نموذجًا حقيقيًا لكافة التحديات التي تواجه عملية إدارة الموارد المائية، وتنفيذ أعمال هيدروليكية ومساحية وإنشائية ورفع باثيمتري، مع تطوير وإنشاء شبكة رصد ومراقبة شاملة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة الرصد والقياس، والتوسع في شبكة التليمتري الحالية بزمام ترعة الإسماعيلية وفروعها، وتوفير المتطلبات اللوجستية لعملية التطوير، وتشكيل لجنة لمتابعة وتقييم خطة التطوير على الطبيعة.

وأوضح البيان أنه تم مؤخرا تشكيل عدد من مجموعات العمل لتنفيذ مستهدفات الخطة، بهدف (متابعة المستجدات والتقنيات الحديثة وأعمال الصيانة المتقدمة في إدارة الموارد المائية - تطوير وتوسيع شبكة التليمتري ورصد نوعية المياه - تجميع وتحليل البيانات من المصادر المتعددة - إعداد النماذج الهيدروديناميكية وأنظمة المحاكاة ولوحات المؤشرات - التقييم الفني والحالة الإنشائية).

كما تم عرض المخرجات المتوقعة من خطة التطوير، والتي تتضمن تقديم نموذج عملي لتطوير منظومة إدارة الموارد المائية قابل للتطبيق في زمامات أخرى، وتقييم الموقف المائي الحالي بزمام ترعة الإسماعيلية وفروعها، وتحديد متطلبات رفع كفاءة شبكة الترع في المنطقة، والأعمال الدورية المطلوب تنفيذها، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في إجراء تقييم حقيقي لكفاءة استخدام المياه على مستوى منطقة الدراسة ككل بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة في توزيع المياه، وإنشاء شبكة مراقبة تعمل على مدار الساعة تكون قادرة على دعم متخذي القرار في تحقيق التوزيع العادل للمياه داخل منطقة الدراسة، وصولًا إلى إعداد دليل إرشادي يتضمن خطوات واضحة للتطوير يمكن تعميمه على كافة جهات الجمهورية.

أكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على تطوير منظومة إدارة الموارد المائية بما يضمن وصول المياه للمنتفعين بكفاءة، مع تعزيز الاعتماد على التحول الرقمي وتطبيقات الإدارة الذكية للموارد المائية كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0.

ووجه سويلم بمواصلة جهود اللجنة لتحقيق الأهداف المرجوة من أعمالها، كما وجه جهات الوزارة المعنية بالتعاون مع أعضاء اللجنة، وتوفير البيانات اللازمة لدعم أعمالها، بما يضمن الوصول إلى مخرجات دقيقة يمكن التوسع في تطبيقها في باقي مناطق الجمهورية.

