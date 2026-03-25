نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك انفوجرافًا إرشاديًا يوضح كيفية ارتداء الملابس المناسبة للوقاية من مضاعفات الطقس السيئ.

كيفية ارتداء الملابس المناسبة للوقاية من البرد

وأوضحت الوزارة أن الالتزام بالإرشادات التالية يقلل من مخاطر البرد والرطوبة:

- ارتداء ملابس ثقيلة متعددة الطبقات لتوفير الدفء.

- اختيار ملابس داخلية تمتص الرطوبة وتحافظ على حرارة الجسم.

- ارتداء ملابس خارجية مقاومة للماء أثناء الأمطار.

- استخدام أحذية تمنع تسرب المياه وتحمي القدمين.

- تغطية الرأس والأذنين بغطاء صوف دافئ.

- ارتداء قفازات وجوارب مبطنة لمزيد من التدفئة.

- تغيير الملابس والأطراف المبللة فورًا لتجنب فقدان حرارة الجسم ومضاعفات البرد.

وحثت وزارة الصحة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن وذوي الحالات الصحية الحساسة، على الالتزام بهذه الإرشادات خلال موجات الطقس السيئ للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

