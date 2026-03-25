"بالجوارب المبطنة".. "الصحة" توضح طرق الوقاية من البرد خلال الطقس السيئ

كتب : أحمد جمعة

03:20 م 25/03/2026

البرد

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك انفوجرافًا إرشاديًا يوضح كيفية ارتداء الملابس المناسبة للوقاية من مضاعفات الطقس السيئ.

كيفية ارتداء الملابس المناسبة للوقاية من البرد

وأوضحت الوزارة أن الالتزام بالإرشادات التالية يقلل من مخاطر البرد والرطوبة:

- ارتداء ملابس ثقيلة متعددة الطبقات لتوفير الدفء.

- اختيار ملابس داخلية تمتص الرطوبة وتحافظ على حرارة الجسم.

- ارتداء ملابس خارجية مقاومة للماء أثناء الأمطار.

- استخدام أحذية تمنع تسرب المياه وتحمي القدمين.

- تغطية الرأس والأذنين بغطاء صوف دافئ.

- ارتداء قفازات وجوارب مبطنة لمزيد من التدفئة.

- تغيير الملابس والأطراف المبللة فورًا لتجنب فقدان حرارة الجسم ومضاعفات البرد.

وحثت وزارة الصحة المواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن وذوي الحالات الصحية الحساسة، على الالتزام بهذه الإرشادات خلال موجات الطقس السيئ للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة.. موجة قوية من عدم الاستقرار

التقلبات الجوية.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين

الإسعاف: 2400 سيارة للتأمين الطبي أثناء موجة التقلبات الجوية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زاد 160 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات
اقتصاد

زاد 160 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات
نيسان مصر تعلن انتهاء عروض التخفيضات وعودة الأسعار الرسمية لجميع سياراتها
أخبار السيارات

نيسان مصر تعلن انتهاء عروض التخفيضات وعودة الأسعار الرسمية لجميع سياراتها
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
أخبار مصر

الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة إثر انهيار سقف عقار في الإسكندرية- صور
أخبار المحافظات

أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة إثر انهيار سقف عقار في الإسكندرية- صور
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
أخبار المحافظات

الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟