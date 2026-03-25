أعلنت السكة الحديد، في ضوء التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد على الوجهين البحري والقبلي، تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة التشغيل، مما يترتب على ذلك حدوث بعض التأخيرات في مواعيد عدد من القطارات على بعض خطوط الشبكة.



تأخيرات في مواعيد قطارات السكة الحديد بسبب سوء الأحوال الجوية

أعربت الهيئة، في بيان، عن اعتذارها عن هذه التأخيرات التي تطرأ على حركة التشغيل المقررة لأسباب خارجة عن إرادة الهيئة، ولحين تحسن الأحوال الجوية.

وأوضحت الهيئة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص الكامل على سلامة الركاب وأطقم التشغيل، من خلال اتباع تعليمات السلامة والأمان، والتي تقتضي تخفيض السرعات في مثل هذه الظروف الجوية حفاظًا على أمن وسلامة الركاب وحركة القطارات.

وأكدت الهيئة التزامها الكامل باتخاذ كافة التدابير الفنية والتشغيلية اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية، وضمان استمرار تقديم الخدمة بشكل آمن ومنتظم.

