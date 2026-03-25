إعلان

تأخيرات في مواعيد قطارات السكة الحديد بسبب سوء الأحوال الجوية

كتب : محمد نصار

10:52 ص 25/03/2026

قطارات السكة الحديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت السكة الحديد، في ضوء التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد على الوجهين البحري والقبلي، تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة التشغيل، مما يترتب على ذلك حدوث بعض التأخيرات في مواعيد عدد من القطارات على بعض خطوط الشبكة.


أعربت الهيئة، في بيان، عن اعتذارها عن هذه التأخيرات التي تطرأ على حركة التشغيل المقررة لأسباب خارجة عن إرادة الهيئة، ولحين تحسن الأحوال الجوية.

وأوضحت الهيئة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص الكامل على سلامة الركاب وأطقم التشغيل، من خلال اتباع تعليمات السلامة والأمان، والتي تقتضي تخفيض السرعات في مثل هذه الظروف الجوية حفاظًا على أمن وسلامة الركاب وحركة القطارات.

وأكدت الهيئة التزامها الكامل باتخاذ كافة التدابير الفنية والتشغيلية اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية، وضمان استمرار تقديم الخدمة بشكل آمن ومنتظم.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. أمطار متفاوتة الشدة تضرب القاهرة الكبرى والأرصاد تحذر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الرعاية الصحية: رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لمواجهة الأمطار الغزيرة
أخبار مصر

الرعاية الصحية: رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لمواجهة الأمطار الغزيرة
"حذف مشاهد جنسية منها".. تعرف على شروط عودة فيلم "سفاح التجمع" للسينمات
سينما

"حذف مشاهد جنسية منها".. تعرف على شروط عودة فيلم "سفاح التجمع" للسينمات
الفرقة 82 الأمريكية على أعتاب الشرق الأوسط.. ماذا نعرف عنها؟
شئون عربية و دولية

الفرقة 82 الأمريكية على أعتاب الشرق الأوسط.. ماذا نعرف عنها؟
مصدر إيراني لـ"رويترز": باكستان سلمتنا مقترحًا أمريكياً من 15 بندًا
شئون عربية و دولية

مصدر إيراني لـ"رويترز": باكستان سلمتنا مقترحًا أمريكياً من 15 بندًا
الأرصاد: منخفض جوي قوي وراء أمطار رعدية وسيول محتملة.. والذروة خلال ساعات
أخبار مصر

الأرصاد: منخفض جوي قوي وراء أمطار رعدية وسيول محتملة.. والذروة خلال ساعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟